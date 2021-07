Geschichte und Fakten zur Heimberggruppe

Wie der Zweckverband entstand und sich entwickelte

„Es ist eine Herausforderung – dass es nicht einfach ist, habe ich gewusst“, antwortet Tobias Gensberger auf die Frage, ob er sich sein Ehrenamt so vorgestellt hat. Seit einem Jahr ist er Vorsitzender des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Heimberggruppe und verbringt seitdem mindestens zehn Stunden pro Woche damit, den Verband und vor allem dessen in die Jahre gekommene Infrastruktur wieder auf Vordermann zu bringen.

Die beiden Brunnen der Heimberggruppe fördern 105 beziehungsweise 125 Kubikmeter Wasser pro Stunde, die direkt ins 101 Kilometer lange Netz fließen. Was nicht sofort verbraucht wird, speichern die Kammern des Hochbehälters und geben es bei Bedarf wieder ab. Zwischen 1100 Liter im Winter und bis zu 1500 Liter im Hochsommer verbraucht jeder Kunde der Heimberggruppe durchschnittlich am Tag.

Was Hausfrauen weniger freut: Das Wasser ist hart, die Gesamthärte beträgt 18,5 dH (deutsche Härte) beziehungsweise 3,3 Millimol Calciumcarbonat pro Liter. Auf 399.075 Kubikmeter summierte sich der Wasserverbrauch der – ohne Wassergäste – 2156 Haushalte und Betriebe, die ihr Trinkwasser von der Heimberggruppe beziehen, im vergangenen Jahr. Gefördert wurden 442.391 Kubikmeter, davon 55 Prozent aus dem Tiefbrunnen Rennertshofen.

Die geförderte Wassermenge steigert sich kontinuierlich, 2019 waren es rund 438.000, 2018 378.000 Kubikmeter, 2014, als Bertoldsheim und Erlbach (bereits seit 2012 Wassergast) als ordentliche Mitglieder beitraten, waren es 376.001 gewesen, 2004, als Burgmannshofen hinzugekommen war, 343.824 Kubikmeter. Damals war die Ammerfeldgruppe von der Heimberggruppe übernommen worden.

Ursprünglich hatten die damals noch selbstständigen Gemeinden Attenfeld, Bergen, Hatzenhofen, Hütting, Ellenbrunn, Mauern, Treidelheim, Rennertshofen, Riedensheim und Stepperg den Zweckverband im Dezember 1963 gegründet. Bereits zwei Jahre später wurde auch Trugenhofen Mitglied des Verbandes, 1972 kam Rohrbach hinzu und im April 1986 wurde mit dem Markt Wellheim zur Versorgungssicherheit ein Notverbund geschlossen.

Ein Wasserlieferungsvertrag besteht seit August 1981 mit Joshofen, daher ist die Stadt Neuburg mit zwei Verbandsräten vertreten. Unterstall war ebenfalls Wassergast seit August 1981, wurde aber im Juli 2007 ordentliches Mitglied des Zweckverbandes.

In all den Jahren ist die Heimberggruppe mit nur drei Vorsitzenden ausgekommen: Gründungsvorsitzender war Josef Rehm aus Mauern, ab 1984 bis Juli 2020 führte Günther Kalleder den Verband, seitdem ist der Bergheimer Bürgermeister Tobias Gensberger, dessen Ortsteile Unterstall und Attenfeld Mitglieder des Zweckverbandes sind, in der Verantwortung.

Kupferdiebe in Bergen

Kupferdiebe hatten im April zugeschlagen. Es erwischte mehrere Kommunen und den Zweckverband der Heimberggruppe ebenfalls. Ein Teil des Daches war zurückgeblieben und wurde abgebaut. 370 Kilogramm wog das restliche Kupfer, für das der Zweckverband noch 1900 Euro erhielt. Mittlerweile hat der Hochbehälter in Bergen ein neues Dach bekommen. Es besteht nicht mehr aus Kupfer, sondern aus Edelstahl. Was sich auf 15.000 Euro summierte und somit etwa 5000 Euro günstiger war als ein neues Kupferdach. Eine weitere Option wäre Titanzink gewesen. „Aber das löst sich nach wenigen Jahren auf, wenn es nicht abtrocknen kann“, erklärt Gensberger die Entscheidung für Edelstahl. Denn der Hochbehälter liegt beschattet, mit Feuchtigkeit auf dem Dach hätte gerechnet werden müssen.

Verbandsräte

Dem Verbandsausschuss gehören an:Vorsitzender Tobias Gensberger (Stellvertreter Georg Hirschbeck), Ludwig Bayer und Hans Josef Landes (Gerhard Göbel und Alexander Weigl) für Rennertshofen, Claudia Heinzmann (Gerhard Hörmann) für Bergheim und Fritz Goschenhofer (Johannes Stark) für die Stadt Neuburg.Weitere Verbandsräte: Martin Bissinger, Robert Häckel, Thomas Hager, Peter Kaube, Otto Kuffer, Johann Muschler, Ulrike Polleichtner, Jürgen Schlamp, Josef Spenninger, (alle Rennertshofen), Thomas Bauer (Bergheim).