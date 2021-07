Viel Arbeit für die Heimberggruppe

Sanierungen stehen an, um Chlorung in Zukunft zu vermeiden

Verunreinigungen und nachfolgende Chlorung, Baumaßnahmen und coronabedingt schwierige Sitzungsbedingungen für die insgesamt 20 Verbandsräte machten das erste Jahr für Vorsitzenden Tobias Gensberger, der auf sechs Jahre gewählt ist, nicht einfacher. Ammerfeld, Asbrunn, Attenfeld, Bergen, Bertoldsheim, Ellenbrunn, Erlbach, Hatzenhofen, Hütting, Kienberg, Mauern, Rennertshofen, Riedensheim, Rohrbach, Stepperg, Treidelheim, Trugenhofen und Unterstall erhalten ihr Wasser von der Heimberggruppe, deren Infrastruktur zum Teil noch aus dem Gründungsjahr 1963 stammt.

Allein die Wasserleitungen summieren sich auf 101 Kilometer. „Wenn wir jedes Jahr einen Straßenzug sanieren, sind wir in 100 Jahren nicht fertig“, rechnet Gensberger vor. Zwei pro Jahr möchte er schon mindestens schaffen. „Da kann es dann schon auch mal sein, dass eine Leitung drankommt, die vielleicht noch gar nicht so dringlich wäre“, meint er, „wir werden vorrangig überall dort sanieren, wo ohnehin Baumaßnahmen erfolgen, so können wir Synergien nutzen“. Erste Beispiele sind die Sanierung des Kirchenaufgangs in Baring durch die Stadt Neuburg und der Molkereiweg in Rennertshofen. Dort wird der Verband jeweils die Gelegenheit nutzen und parallel die Leitungen erneuern. Besonders in Baring, wo die Stadt Neuburg das hochwertige und entsprechend teure Pflaster neu verlegen lässt, ist sich Gensberger sicher: „So günstig bekommen wir das nie wieder“.

Die Infrastruktur der Heimberggruppe umfasst neben dem verzweigten Leitungsnetz zwei Tiefbrunnen in Ellenbrunn und Rennertshofen, drei Hochbehälter in Asbrunn, Bergen, und Treidelheim, Pumpstationen in Rohrbach und Bertoldsheim, vier Maschinenhäuser in Ammerfeld, Asbrunn, Ellenbrunn und Hütting sowie 14 Wasserzählschächte.

Die notwendigsten Sanierungen, die Gensberger von seinem Vorgänger Günther Kalleder, der dem Verband insgesamt 36 Jahre vorstand, geerbt hatte, betreffen die Hochbehälter. Der Hochbehälter in Bergen, der 300 Kubikmeter Wasser aufnehmen kann, wurde bereits für 30.000 Euro instandgesetzt, die Arbeiten am mit 250 Kubikmeter Fassungsvermögen kleinsten Hochbehälter in Asbrunn sind beauftragt und werden in den kommenden Wochen starten. Hier rechnet Tobias Gensberger mit Kosten von ebenfalls rund 30.000 Euro.

Größter Brocken ist der Haupt-Hochbehälter in Treidelheim, der mit 1000 Kubikmeter Fassungsvermögen ein anderes Kaliber hat als die beiden kleineren, die nur ein Viertel beziehungsweise Drittel speichern können. Entsprechend teurer wird die Sanierung des Treidelheimer Hochbehälters, die laut Gensberger auf eine „mittlere sechsstellige Summe“ veranschlagt wird.

Wie dringend notwendig die Sanierungen sind, zeigte sich im vergangenen Jahr, als das Wasser auf Anweisung des Gesundheitsamtes gechlort werden musste. Es waren, wenn auch in geringen Mengen, Keime nachgewiesen worden. Es folgten langwierige Untersuchungen, dreimal innerhalb von elf Monaten wurde die Chlorung angeordnet und wieder ausgesetzt, wenn die Werte über einen längeren Zeitraum bei engmaschiger Beprobung einwandfrei waren. Schnell wurde klar, dass eine Generalsanierung unumgänglich ist, alles Reinigen und Ausbessern sind letztlich nur kurzfristige Zwischenlösungen.

Natürlich gibt es die Sanierungen nicht zum Nulltarif. Nachdem der Verband in den vergangenen drei Jahren - auch aufgrund von gestiegenen Personalkosten - ein Minus von rund 215 000 Euro eingefahren hatte, sah Gensberger dringenden Handlungsbedarf und ließ die Gebühren schon zum Jahresbeginn anpassen. Die Wasserverbrauchsgebühr stieg von 1,40 auf 1,65 Euro pro Kubikmeter, die Grundgebühr von 36 auf 50 Euro.

Text: hama