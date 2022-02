Aktuelles aus Neusäß

Die St. Ägidius Apotheke in der Hauptstraße 13 in Neusäß bietet seit Kurzem COVID-19-Impfungen an. Vor Ort, aber auch online kann man einen Termin buchen. Außerdem kann man sich nach wie vor mit Termin auf das Coronavirus testen lassen.

