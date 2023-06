Mit Überzeugung: Die Schlossbrauerei Unterbaar

Gebraut wird das Bier im Örtchen Baar im Landkreis Aichach-Friedberg, genossen werden die Spezialitäten aus der Schlossbrauerei Unterbaar aber auch in Neusäß.

Von den Anlässen und dem Essen hänge es ab, welches sein liebstes Bier ist, so Baron Freiherr Franz Groß von Trockau, Besitzer der Brauerei Unterbaar (UB). „Zu einem Weißwurstfrühstück gerne ein altbayerisches naturtrübes Weizen, zum guten deftigen Schweinebraten mit leckerer Kruste ein Dunkles Bier, gegen den Durst und zu übrigen Speisen gerne eine UB Hell, im Bierzelt natürlich traditionell aus dem Masskrug unser Festbier“, so seine Präferenz.

Schlossbrauerei Unterbaar: Service und Qualität

Bier trinke er sehr gerne, es sei „natürlich ein wichtiges Genussmittel, welches in verschiedensten Lebenssituationen mit Menschen oder Mahlzeiten eine Bereicherung darstellt.“ Besonders stolz sei er auf seine Mitarbeiter. „Der Zusammenhalt und das füreinander Einstehen unserer Mitarbeiter erfüllt mich mit Stolz, was sich in guter Arbeit, im Service und der Qualität wiederfindet.“

Tradition aus Überzeugung – dieses Motto ist auf den Etiketten der Unterbaarer Biere zu lesen: Das historische Gründungsjahr ist 1608. Doch genau genommen beginnt die erfolgreiche Geschichte der Brauerei bereits 100 Jahre früher.

Viele Preise für Unterbaarer Biere

Genau am 24. November 1508 verlieh Herzog Wolfgang von Bayern dem Adelsgeschlecht um Michael Riederer von Paar und seinen Nachkommen die Hofmarksrechte für ihre drei Dörfer Oberbaar, Unterbaar und Wiesenbach. Die Privilegien, die mit dem Hofmarksrecht verbunden waren, umfassten in der Regel auch das Braurecht. Kurze Zeit später wurde dann von Wilhelm IV Herzog in Bayern ein Gesetz erlassen, welches die Qualität der bayerischen Biere sichern sollte. Seit 1516 kennt man dieses als das „Bayerische Reinheitsgebot“, an das man sich freilich auch in Unterbaar hält.

Medaillenspiegel: