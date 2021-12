Bürotechnik Werner: Kaffeemaschinen in Bobingen

Ob Verkauf oder Reparatur - beim Kaffee-Service-Point in Bobingen wird man in Sachen Kaffeemaschinen fündig. Ab sofort auch mit einer ganz außergewöhnlichen Lösung.

Wie man mit Herausforderungen umgeht, weiß man bei Bürotechnik Werner ganz genau. Der Bobinger Familienbetrieb startete 1985 als kleine Einzelfirma, die sich als Experte für Büroausstattung wie Drucker oder Kopierer etablierte.

Als der Markt dafür schwieriger wurde, steckte man den Kopf nicht in den Sand. Ganz im Gegenteil, das Team um Geschäftsführerin Silvia Werner ergriff die Chance – und ist seit 1995 der Experte im südlichen Landkreis Augsburg, wenn es um das Thema Kaffee geht.

Kaffee-Service-Point in Bobingen: Wo der Name Programm ist

Seither hat das Unternehmen den Zusatz Kaffee-Service-Point im Namen. Zurecht, denn vor allem der Service ist hier einzigartig. Egal, ob es um Kaffeemaschinen, Verbrauchsmaterial oder Zubehör geht.

Bestes Beispiel: Die aktuellen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie bremsen den Betrieb nicht, sondern sorgen für die Entwicklung neuer Ideen. So bietet man seit geraumer Zeit seinen Kundinnen und Kunden vor dem Ladengeschäft in der Nürnberger Straße 2 einen Automaten, der für einen kontaktlosen Geschäftsverkehr sorgt – und das rund um die Uhr. Damit betreiben die Werners eine echte Besonderheit und sind in ihrem Fachgebiet im Großraum Süddeutschland konkurrenzlos.

Im Bobinger Kaffee-Service-Point kommen Kaffee-Liebhaber auf ihre Kosten. Foto: Vincent Aumiller

Bürotechnik Werner: Reparatur von Kaffeemaschinen in Bobingen ohne Einschränkungen

„Den Automaten haben wir bereits vorausschauend im Frühjahr angeschafft. Uns ist einfach wichtig, allen Menschen den Zugang zu unseren Produkten und Dienstleistungen zu ermöglichen“, erklärt Tochter Tina Werner. Zudem leistet die Firma ihren Beitrag zur Eindämmung des Infektionsgeschehens. „Aktuell gilt bei uns wie überall 2G – allerdings nur in der Beratung. In unserer Werkstatt haben weiterhin alle Personengruppen Zugang“, betont die Prokuristin.

Der Familie ist es wichtig, sich den individuellen Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden anzupassen. Das, bis auf eine kleine Schwelle, barrierefreie Ladengeschäft kann grundsätzlich zu den regulären Öffnungszeiten jederzeit aufgesucht werden. Dazu stehen auch Stühle zum Sitzen bereit. „Wer allerdings derzeit nicht in unser Geschäft kommen kann oder will kann – unabhängig von den Gründen – bequem auf den Automaten zurückgreifen“, sagt Silvia Werner.

Wie das funktioniert? Wer beispielsweise seine Maschine zur Reparatur bringen möchte, kann sein Gerät in einer offenen Box deponieren, ein Auftragsformular und desinfizierter Kugelschreiber liegen dann schon bereit. In der Regel vergehen nur 24 Stunden, bis die Abholung möglich ist. Für diese erhält man nach vorheriger Absprache per Telefon oder E-Mail einen Abholcode.

Reparaturen von Kaffeemaschinen nach Werksvorgaben – dafür stehen Tina Werner und das Team von Bürotechnik Werner. Foto: Bürotechnik Werner

Kaffeemaschinen in Bobingen: Service kontaktlos und rund um die Uhr

Zur Verfügung steht der Automat rund um die Uhr und ist somit auch für Personen geeignet, die während der regulären Öffnungszeiten arbeiten müssen. „In den Abendstunden ist der Bereich durch einen Bewegungsmelder beleuchtet, zudem sind nochmals alle wichtigen Informationen zur Handhabung ausgehängt.

Und über Frost brauchen sich unserer Kundinnen und Kunden keine Sorgen machen. Das Gerät ist beheizt“, erzählt Tina Werner mit einem Schmunzeln. Bezahlen kann man übrigens ganz entspannt mit EC-Karte, ein Bargeld-Einwurf ist nicht möglich.

Kaffee-Service-Point: Individuelle Pakete aus Bobingen

Die kontaktlose Automatenlösung ist übrigens ein Alleskönner. Die Boxen sind vorsorglich mit diversen Standardprodukten wie Kaffee oder Reinigungsmittel bestückt, sodass auch der spontane Kaffeekauf nach Ladenschluss noch möglich ist. „Zudem stellen wir auch gerne Pakete zusammen – ganz nach dem individuellen Bedarf der Kundinnen und Kunden“, berichtet Tina Werner, die als designierte Nachfolgerin von Mutter Silvia den Betrieb weiterführen wird.

Mit der innovativen Geschäftsidee beweist Bürotechnik Werner wieder einmal seine Wandlungsfähigkeit. „In unseren Augen ist Kaffee als meistbezogenes Getränk in Deutschland ein Produkt des täglichen Bedarfs“, sagt Silvia Werner. „Deshalb setzen wir alles daran, jedem Menschen auch in diesen Zeiten Zugang dazu zu gewähren.“

Kontaktlos Kaffeemaschinen zur Reparatur abgeben und wieder abholen und dazu noch Waren kaufen – am Automaten kein Problem. Foto: Vincent Aumiller

Kaffee-Service-Point: Leistungsspektrum rund um Verkauf und Reparatur

Als autorisierter und zertifizierter Servicebetrieb zahlreicher Hersteller-Marken ist Bürotechnik Werner in der Lage, meist innerhalb von nur 24 Stunden nach Auftragserteilung die Reparatur einer Kaffeemaschine ausführen zu „Wir reparieren selbst, arbeiten dabei nach Werksvorgaben und haben so kurze Entscheidungswege. Bei uns muss nichts eingeschickt werden“, erklärt Silvia Werner.

Tochter Tina ergänzt: „Wir vereinen Service und Verkauf unter einem Dach und führen bekannte Händler wie Jura, ECM, Saeco, Nivona, DeLonghi und viele mehr.“ Klar ist: Kaffeemaschine ist nicht gleich Kaffeemaschine. Bei einem ausführlichen Beratungstermin, der auch schon mal einen halben Tag in Anspruch nehmen kann, wird der individuelle Bedarf abgeklärt.

Egal, ob Single-Haushalt oder Großraumbüro – für jeden Anspruch ist das passende Gerät da, natürlich auch in Form hochwertigster Siebträger. Inspiration erhält man bei der aktiven Vorführung der Maschinen mit Zubereitung diverser Kaffeespezialitäten. Eine Terminvereinbarung vorab wird vom Werner-Team empfohlen – wer will, kann aber auch ohne Termin vorbeikommen.

Neben den Maschinen bietet das freundliche und geschulte Personal auch alles rund um Kaffee-Verbrauchsmaterial und Zubehör. „Lassen Sie sich von der Vielfalt überraschen“, lädt Tina Werner ein. Übrigens können passend zur Weihnachtszeit auch Gutscheine erworben werden.

Auch das gibt es im Bobinger Kaffee-Service-Point: selbstgerösteten Kaffee. Foto: Vincent Aumiller

Auf einen Blick: Auszug aus den Serviceleistungen

Kostenloser Kostenvoranschlag

Kostenloses Leihgerät während der Reparatur

Verkauf von Neu- und Gebrauchtgeräten mit Garantie

Intensive Einweisung nach Kauf

Reparatur nach Werksvorgaben

Kontakt und Öffnungszeiten Kaffee-Service-Point Bürotechnik Werner GmbH