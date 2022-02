Die Bergius- und Eichleitnerstraße bieten einen vielfältigen Branchenmix. Welche neuen Gebäude geplant sind und warum die Straße so wichtig für Augsburg ist:

Steht man auf dem Parkplatz eines bekannten Drogeriemarkts in der Eichleitnerstraße 3 schwirren einem eher Gedanken an Zahnpasta, Kosmetikartikel oder das kleine Mitbringsel für die Kinder durch den Kopf. Diese werden jedoch schnell vertrieben, wenn man sich verdeutlicht, dass genau dieser Ort im Süden von Augsburg viel bedeutender für die Fuggerstadt ist: Denn hier befindet sich der Mittelpunkt Augsburgs!

Manch einer hätte diesen nun eher am Rathausplatz oder gar am „Kö“ vermutet, doch berechnet man anhand der Stadtgrenzen die genauen Daten, ergeben diese den geografischen Mittelpunkt in der Eichleitnerstraße 3. So berechnete es zumindest die kommunale Vermessungsbehörde, das Geodatenamt der Stadt Augsburg.

Für Unternehmer attraktiv: Anfang 2022 wurden neue Büroflächen in der Eichleitnerstraße eröffnet. Auch in der Bergiusstraße wird bald gebaut. Foto: Carina Sirch

Bergius- und Eichleitnerstraße: Lange Straße, große Auswahl

Die Erwähnung, dass der Nabel Augsburgs einiges zu bieten hat, erübrigt sich – nach dieser Erkenntnis – schon fast. Dennoch gibt es über das „Augsburger Zentrum“ so einiges zu berichten.

Durchquert man die Eichleitnerstraße, findet man zahlreiche Geschäfte des täglichen Bedarfs. Ob Elektronik, Lebensmittel, Getränke, Baustoffe, die bereits erwähnten Drogerieartikel oder Schreibzubehör – die Geschäfte in der Straße bieten eine riesige Auswahl.

Weitergeführt wird diese in der direkt übergehenden Bergiusstraße. Vor einigen Monaten wurde hier ein Supermarkt nach Umbau neu eröffnet. Gerade im Bezug auf Nachhaltigkeit und Regionalität wurde das Sortiment stark erweitert. Hinzu kam ein neues Restaurant, das seine Speisen sowohl à la carte als auch zum Mitnehmen anbietet.

Doch nicht nur der Magen kann in der Bergius- und Eichleitnerstraße gefüllt werden. Wer ein kleines Geschenk braucht, Blumen für die Liebste oder den Liebsten, ein wenig Entspannung bei der Fußpflege, ein neues Fahrrad oder sich nach einem Neu- oder Gebrauchtwagen umschauen möchte, wird in den Geschäften der Straßen fündig.

Die Gögginger Geschäftsstraße ist Dank der direkten Anbindung durch die Eichleitnerstraße und den öffentlichen Nahverkehr gut zu erreichen. Foto: Carina Sirch

Neue Büros für Augsburg

Für Unternehmer ist der Standort ebenso attraktiv: Anfang dieses Jahres wurden ein Boarding House und ein Businesshotel an der Ecke Eichleitner-/Peter-Dörfler-Straße eröffnet. Außerdem wurde dort ein Bürogebäude realisiert, dessen Fläche zum Großteil bereits vermietet ist.

Das nächste Neubauprojekt steht aber schon in den Startlöchern. Anfang Mai sollen die ersten Arbeiten für drei Bürogebäude in der Bergiusstraße beginnen. Auf über 7000 Quadratmetern entstehen hier moderne, flexible Büros im Loft-Style.

Eine gute Erreichbarkeit ist durch den direkten Anschluss an die B17 gewährleistet. Doch auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sind die Geschäftsstraßen perfekt angebunden. Parkmöglichkeiten gibt es außerdem auch genügend, sodass Termine oder der Einkauf ohne Zeitdruck erledigt werden können.

Zentrum von Augsburg:

Wer selbst einmal auf dem Mittelpunkt der Stadt Augsburg stehen möchte, findet diesen genau hier:

Stadtmittelpunkt-Koordinaten

48° 20´44“ Nord / 10° 52´7“ Ost