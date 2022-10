Wie wichtig ist Sponsoring beim FCA und AEV?

Spitzensport und die Wirtschaft vor Ort sind starke Partner. Darüber sprachen wir mit Michael Ströll (FC Augsburg) und Maximilian Horber (Augsburger Panther).

Sport auf höchstem Niveau wie in der Fußball-Bundesliga oder der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) ist ohne das finanzielle Engagement von Unternehmen – sprich Sponsoring – nicht möglich. Wir haben uns mit Michael Ströll, kaufmännischer Geschäftsführer beim FC Augsburg, und Maximilian Horber, Gesellschafter und Geschäftsführer bei den Augsburger Panthern, über diese Thematik unterhalten.

Spitzensport begeistert die Massen – ist aber auch ein teures Vergnügen für die Vereine. Um im nationalen Vergleich mithalten zu können, ist ein konkurrenzfähiger Etat essenziell. Welche Rolle spielen dabei regionale Wirtschaftsunternehmen für Ihre Klubs?

Maximilian Horber: Die regionalen Partner und Sponsoren sind die große Basis des Etats und daher sehr wichtig für uns als Club. Unternehmen aus der Wirtschaft in Augsburg und Umgebung sind, neben den Fans und Dauerkartenbesitzern, eine tragende Säule, die es ermöglicht, konkurrenzfähig zu sein. Um auch national erfolgreich sein zu können, müssen und wollen wir hier breit aufgestellt sein.

Michael Ströll: Sponsoring ist im Spitzensport und explizit auch im Profifußball eine der wichtigsten Einnahmequellen für Vereine. Für einen regional verwurzelten Verein wie den FCA spielen regionale Unternehmen eine entscheidende Rolle. Wir stellen in unseren Business Bereichen ein sehr emotionales Netzwerk, in dem Unternehmer aus der Region zusammen kommen. Gleichzeitig bieten wir diesen Unternehmen die Möglichkeit, über unsere Kanäle in der Region aber auch national Botschaften zu vermitteln. Für uns als Verein bietet sich im Austausch mit den Partnern aber auch eine große Chance, selbst neue Impulse zu erhalten, sei es durch Produkte oder Know-how der Partner.

Sie sprechen es an: Sponsoring hat natürlich auch viel mit Image zu tun. Wie profitiert der Verein auf der einen und der Sponsor auf der anderen Seite von der Kooperation?

Ströll: Lange Zeit waren Markenbekanntheit und emotionaler Imagetransfer Hauptziele des Sponsorings. Mittlerweile werden Partnerschaften sehr stark auch im gegenseitigen Werteabgleich eingegangen. Partnerschaften mit Vereinen, die gleiche Werte verfolgen, wirken nach innen und außen deutlich stärker und schaffen Glaubwürdigkeit. Gerade in Krisenzeiten bietet das eine Chance, für die Zeit danach vorzubauen und Mitarbeitern sowie Kunden Verlässlichkeit und Treue zu vermitteln. Gleiches gilt auch für uns als Verein. Auch wir können neben dem finanziellen Aspekt Glaubwürdigkeit schaffen und erhoffen uns Impulse für unsere weitere strategische Entwicklung – auch außerhalb des Profifußballs. Hier schauen wir natürlich zuallererst auf unsere Partner.

Horber: Die Unternehmen haben die Möglichkeit, sich regional wie national zu präsentieren und nutzen uns in verschiedensten Facetten, um sich selbst und ihr Produkt bekannter zu machen. Außerdem nutzen die Partner Heimspiele und Veranstaltungen, um ihr Netzwerk zu erhalten und zu erweitern. Wir haben oft über den finanziellen Aspekt hinaus den Vorteil, von Sponsoren beliefert zu werden und auf verschiedenste Art und Weise von deren Produktportfolio zu profitieren.

Herr Ströll, die derzeitige wirtschaftliche Lage ist ja nicht allzu rosig. Welche Auswirkungen hat das und bleiben dennoch alle Sponsoren beim FCA an Bord?

Ströll: Wir sind sehr stolz darauf, dass wir gerade auch in den Hochzeiten der Corona-Pandemie mit sehr vielen Unternehmen aus der Region teils langfristige Verträge verlängern konnten, beispielsweise Siegmund, Grünbeck oder auch GW-Tec. Zudem haben wir auf Partner-Ebene in diesem Jahr mit Haimer und Frankenbrunnen zwei neue, starke Partner hinzugewonnen – dies bestätigt uns in unserem Weg. Wir wollen als Verein weiter einen engen, vertrauensvollen Austausch zu den Partnern pflegen, um auch in der derzeitigen Lage die Weichen für eine erfolgreiche „Zeit danach“ zu stellen.

Herr Horber, Eishockey ist an vielen Standorten ein „Draufzahlgeschäft“, das von Klub-Mäzenen ausgeglichen wird. Die Panther haben nicht den einen, großen Geldgeber. Wie schwierig ist es gerade in der jetzigen Zeit, auch die „kleinen“ Partner bei der Stange zu halten?

Horber: Für uns steht die persönliche Betreuung aller Partner an erster Stelle, das ist zeitaufwendig, zahlt sich aber aus. Besonders in schwierigen Zeiten ist es wichtig, dran zu bleiben und die Partnerschaften zu pflegen um nachhaltig und langfristig miteinander zu arbeiten.

Weitere News aus der bayerisch-schwäbischen Wirtschaft gibt´s in unserer Verlagsbeilage. Jetzt im Blätterkatalog stöbern!