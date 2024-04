Wie finde ich die richtige Ausbildung? Die IHK bietet Unterstützung

Welche Ausbildung passt zu mir? Und wie finde ich einen Ausbildungsplatz? Es ist oft gar nicht so einfach, den passenden Beruf zu finden. Die IHK Schwaben unterstützt Schülerinnen und Schüler bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz.

Kurz vor dem Schulabschluss? Und noch keine Ahnung, wie es danach weitergeht? Für junge Menschen ist es alles andere als einfach, sich beruflich zu orientieren. Besonders die Entscheidung für eine bestimmte Ausbildung und die Suche nach einem passenden Ausbildungsbetrieb sind eine Herausforderung. Die IHK Schwaben unterstützt Schülerinnen und Schüler deshalb mit vielfältigen Angeboten bei der Suche nach dem richtigen Job. „Eine Ausbildung bietet beste Karrierechancen“, sagt IHK-Ausbildungsexperte Dr. Christian Fischer.

Dazu gehören gute Verdienstaussichten, hervorragende Weiterentwicklungsmöglichkeiten und beste Chancen auf eine unbefristete Übernahme: Die Vorteile einer Ausbildung liegen auf der Hand. Hinzu kommt ein wichtiger emotionaler Faktor. „Eine Ausbildung macht mehr aus uns. Sie gibt den jungen Menschen Sinn, persönliche Entfaltungsmöglichkeiten und Selbstbewusstsein. Und die Chance, als Teil eines Teams jeden Tag ein bisschen besser zu werden“, erklärt Christian Fischer, Leiter der Abteilung Ausbildung bei der IHK Schwaben.

IHK Schwaben: Wie und wo findet man die passende Ausbildungsstelle?

Ist die Entscheidung für eine Ausbildung gefallen, stellen sich die nächsten Fragen: Welcher Beruf ist der Richtige? Welche Voraussetzungen muss man mitbringen? Und wo findet man offene Ausbildungsstellen? Die Experten der IHK Schwaben unterstützen in dieser Phase mit vielen Angeboten.

Wo gibt es offene Ausbildungsplätze? Die IHK Schwaben weiß die Antwort und gibt auf ihrer Website eine Übersicht über die verschiedenen Ausbildungsbetriebe. Foto: IHK Schwaben

Wo gibt es offene Ausbildungsplätze?

In der IHK-Lehrstellenbörse gibt es Tausende Jobangebote. Von einer Ausbildung im technischen Produktdesign, über eine Ausbildung in der Lagerlogistik, bis zu einer kaufmännischen Ausbildung ist alles mit dabei. In der Stellenbörse der IHK kann man ganz einfach nach dem jeweiligen Wunschberuf suchen. Auch den Ort und den Umkreis der Ausbildung können die Schülerinnen und Schüler auf dem Portal einstellen. So finden sie die passende Ausbildungsstelle in ihrer Nähe. Ist dennoch nichts Passendes dabei? Dann können Interessierte auch selbst ein Gebot aufgeben und finden so vielleicht doch noch die passende Ausbildungsstelle.

Aber auch wer sich immer noch die Frage stellt: „Welche Ausbildung passt zu mir?“, wird in der Lehrstellenbörse der IHK fündig. Hier kann man sich anhand der eigenen Interessen und Stärken passende Ausbildungsberufe vorschlagen lassen.

Wie finde ich den passenden Arbeitgeber für meine Ausbildung?

Wer schon einen Schritt weiter ist und bereits weiß, welche Ausbildung er oder sie gerne absolvieren möchte, kann den IHK-Firmenguide nutzen. Dort sind alle Ausbildungsbetriebe in der Region zu finden. Einfach nach Ausbildung, Berufsgruppe und Beruf filtern und schon werden passende Betriebe mit freien Ausbildungsplätzen vorgeschlagen. Die Frage: „Was kann ich machen, wenn ich keine Ausbildung finde?“ hat sich damit erübrigt, denn im IHK-Firmenguide ist für alle etwas dabei.

Wo erhalten Bewerber Tipps?

Umfassende Infos rund um das Thema Ausbildung, die wichtigsten Termine und Links auf einen Blick gibt es darüber hinaus auf der Website der IHK Schwaben. Ob vor, während oder nach der Ausbildung, findet man hier eine Übersicht über die unterschiedlichen Ausbildungsberufe. Hier gibt es Antworten zu den Themen Berufsschule, die Ausbildung für Zugewanderte sowie Hilfen für potentielle Ausbildungsbetriebe und vieles mehr.

Noch Fragen rund um das Thema Ausbildung? Dann einfach die Berufsorientierung der IHK Schwaben nutzen

Wer seine Fragen in einem persönlichen Gespräch klären möchte, erreicht das Team der Berufsorientierung unter

Telefon: (0821) 3162 100

E-Mail: berufsorientierung@schwaben.ihk.de

In einer Sprechstunde können Schülerinnen und Schüler unter anderem folgende Fragen klären:

Welche Möglichkeiten bietet eine Ausbildung?

Welcher Beruf ist der Richtige?

Wie findet man einen passenden Ausbildungsplatz?

Das Angebot richtet sich an Schüler, Eltern oder Lehrer, die Fragen zur Ausbildung und Berufsorientierung haben. Aber auch Unternehmen, die für Fachkräftenachwuchs sorgen möchten, können die Sprechstunde gerne nutzen.