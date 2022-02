Neue Mietwohnungen für Friedberg

Die Baugenossenschaft Friedberg eG realisiert ein ambitioniertes Neubauprogramm in der „Frühlingstraße“ und schafft noch mehr sicheren, bezahlbaren Wohnraum.

Die Freude über die Wohnungsübergabe steht ihnen ins Gesicht geschrieben: Jutta und Janos Major sind froh, in ihre neue Wohnung ziehen zu können. Seit 13 Jahren ist das Ehepaar Mitglied der Baugenossenschaft Friedberg eG und war so viele Jahre Mieter einer familiengerechten, mehr als 90 m² großen Wohnung.

Doch die Bedürfnisse ändern sich: Der Wohnraum ist zum Teil ungenutzt, dafür aber nicht barrierefrei, wie Jutta Major nach zwei Operationen schon feststellen musste. „Und den Platz können Familien doch besser brauchen“, erklärt die 63-jährige. Deshalb hat sich das Ehepaar um eine der neuen Wohnungen bemüht, die die Baugenossenschaft in der Frühlingstraße baut – und freut sich jetzt sehr über die Übergabe und den Umzug.

„Wunderschön“ ist die barrierefreie Zweizimmer-Erdgeschosswohnung mit Garten für die beiden. Auch Beate Kaul, Vorständin der Baugenossenschaft Friedberg eG, hat allen Grund zur Freude: Die Wohnungsübergabe markiert die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts im aktuellen Neubauprogramm der Genossen, die „Erneuerung der Gründersiedlung an der Frühlingstraße“.

Beate Kaul (links) freut sich über die Wohnungsübergabe ebenso wie die Mieter, das Ehepaar Major. Foto: Baugenossenschaft Friedberg eG

Im Kernbestand stammt diese Siedlung aus den Gründungsjahren der Baugenossenschaft, viele der Häuser sind 100 Jahre alt und entsprechen absolut nicht mehr heutigen Bedürfnissen. Vorstand Günther Riebel erklärt, dass „eine Sanierung technisch und wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll durchführbar war.“ Zudem sei die Ausnutzung der Grundstücke mit einer Gesamtfläche von fast 15.000 Quadratmeter für heutige Verhältnisse viel zu gering.

Wohnen in Friedberg: Barrierefrei und lichtdurchflutet

So fiel der Entschluss, das Quartier zu erneuern – und damit auch mehr Wohnraum zu schaffen: Den 40 zum Teil noch abzubrechenden Altbauwohnungen stehen rund 100 Neubauwohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von circa 6.600 Quadratmetern gegenüber. Insgesamt acht Wohnhäuser werden in der Frühlingsstraße durch Neubauten ersetzt, ein Bestandsgebäude wird saniert sowie erweitert und die kompletten Außenanlagen werden neu gestaltet.

Die ersten zwei Neubauten in der Frühlingstraße 12 und 14 mit jeweils zwölf neuen Wohnungen wurden nun erfolgreich fertiggestellt. Alle sind barrierefrei, hell und lichtdurchflutet und verfügen über Balkone beziehungsweise im Erdgeschoss über großzügige Privatgärten. Die Energieversorgung erfolgt hocheffizient und umweltfreundlich durch ein modernes Nahwärmenetz. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite sind die Arbeiten, die ebenfalls zum ersten Bauabschnitt gehören, auch nahezu abgeschlossen.

In der Frühlingstraße 12 und 14 sind jeweils zwölf neue barrierefreie Wohnungen entstanden. Der zweite Bauabschnitt ist derzeit in Vorbereitung. Foto: Baugenossenschaft Friedberg eG

Das bestehende Gebäude aus den 1970er Jahren wurde energetisch saniert und durch einen Anbau mit sechs Wohnungen ergänzt. Zudem gibt es einen Gemeinschaftsraum im Untergeschoss, der sich mit einer großen Glasfront zu einem vorgelagerten Tiefhof öffnet. Der Raum wird allen Genossen zur Verfügung stehen – ob für die Mutter-Kind-Gruppe, den Stammtisch, das Seniorencafé oder die gemütliche Kartenrunde. Hier, wie auch bei einem zentralen Begegnungsbereich rund um den Brunnen, der dort geplant ist, soll Begegnung stattfinden.

Ein Aspekt, der die Baugenossenschaft generell und die Gründersiedlung ganz besonders auszeichnet: „Die Frühlingstraße ist durch eine sehr gute Nachbarschaft geprägt, viele Nachbarn treffen sich hier zwanglos, verbringen Zeit miteinander und sind füreinander da“, erklärt Günther Riebel, „das berücksichtigt auch die Planung in einem hohen Maße.“

Guter und sicherer Wohnraum

Das ambitionierte Projekt hat in mehrfacher Hinsicht Signalwirkung: Die Baugenossenschaft schafft wieder einmal guten und sicheren Mietwohnraum für alle Generationen, zentrumsnah, in bester Lage und in hoher Qualität – und wird damit der dauerhaft hohen Nachfrage in Friedberg gerecht. Außerdem erfährt damit auch die gesamte Frühlingstraße eine Neugestaltung, die eine hohe Aufenthaltsqualität verspricht. Dazu trägt die großzügige Tiefgarage bei, die ausreichend Platz für das gesamte Quartier bietet und die Anlage möglichst autofrei hält.

Das neue Gesicht der Frühlingstraße: verkehrsberuhigt, mit viel Grün und hoher Wohn- und Aufenthaltsqualität. Foto: Baugenossenschaft Friedberg eG

Zudem zeichnet sich die Planung durch auffallend viel Grün aus, es wird Begegnungsbereiche für alle geben, mehrere Spielplätze und verschiedene Bereiche zur Freizeitgestaltung. „Es zieht wieder Frühling ein“, freut sich Günther Riebel, Vorstand der Baugenossenschaft Friedberg, auf das neue Gesicht des Wohnquartiers.

Neues Wohnquartier Frühlingstraße Friedberg