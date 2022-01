Höhere Zusatzbeiträge für 21 Millionen Krankenversicherte

Auch Renten werden besteuert. Senioren müssen also eine Einkommensteuererklärung machen. Ein Schreiben der Deutschen Rentenversicherung hilft beim Ausfüllen.

Arbeitsrecht

Muss ich während meiner Quarantäne arbeiten?

Omikron treibt die Infektionszahlen in die Höhe. Entsprechend viele Menschen sind in Quarantäne. Müssen Arbeitnehmer in einem solchen Fall trotzdem arbeiten?