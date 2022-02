Fotograf muss Anzahlung für Hochzeitsauftrag erstatten

Der größte Umbau in der 180-jährigen Geschichte der Sparkasse Neuburg ist abgeschlossen, die Hauptstelle Neuburg in der Theresienstraße öffnet am Montag, 14. Februar, mit neuem Ambiente.

Schulden

Wie man Geldsorgen selbstständig wieder loswerden kann

Wer in der Schuldenfalle steckt, kann sich daraus zum Teil auch in Eigenregie befreien. Wichtig dabei: Nicht den Kopf in den Sand stecken. Was wirklich hilft.