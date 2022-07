Drei Highlights zum Start: Das Augsburger Staatstheater startet in die neue Spielzeit

Endlich geht’s wieder los! Im Herbst beginnt die neue Spielzeit des Staatstheater Augsburg an den verschiedenen Spielstätten. Highlights aus allen Sparten erwarten die Zuschauer:innen das ganze Jahr über. Haben Sie eigentlich schon ein Abo abgeschlossen?

Das Staatstheater Augsburg mit vielseitigem Programm

Nach einer aufregenden Sommersaison mit zahlreichen Aufführungen auf der beliebten Freilichtbühne am Roten Tor geht es im Herbst für die Schauspieler:innen und Zuschauer:innen des Staatstheater Augsburg wieder nach drinnen. Die Spielzeit beginnt mit drei ganz besonderen Inszenierungen. Tickets sind bereits jetzt im Webshop erhältlich.

• Die deutschsprachige Erstaufführung von Jerusalem: Die Premiere findet am 10. September im martini-Park statt.

• Nein zum Geld! Komödie von Flavia Coste: Die Premiere ist am 16. September in der Brechtbühne am Gaswerk.

• La Traviata: Die berühmte Oper in drei Akten von Giuseppe Verdi. Premiere ist am 2. Oktober im martini-Park

„Jerusalem" wurde 2009 am Royal Court Theatre in London aufgeführt und gilt als eines der 40 besten Stücke aller Zeiten. Das Schauspiel von Autor Jez Butterworth avancierte zu einem Hit am Broadway und wird derzeit als Wiederaufnahme im West End umjubelt. Nach jahrelangen Verhandlungen ist es dem Staatstheater Augsburg endlich gelungen, sich die Rechte für die erstmalige Aufführung im deutschsprachigen Raum zu sichern. Es ist die Eröffnungs-Inszenierung der Saison 2022/23 am Staatstheater Augsburg.

Nein zum Geld? Eine merkwürdige Aussage, oder? Tatsächlich dreht sich in dem Stück, das aus dem Französischen übersetzt wurde, aber alles ums Geld, nämlich um einen Lottogewinn. Diesen will der Gewinner aber nicht abholen – sehr zum Ärger von Frau, Familie und Freunden. Das verspricht, ein spannender Abend zu werden!

Wer Opern liebt, kommt an Puccini nicht vorbei. Schon gar nicht an „La Traviata“, einem seiner berühmtesten Werke. Die bewegende Liebesgeschichte in drei Akten wird im Augsburger martini-Park gespielt und garantiert einen Abend voller großer Gefühle und hervorragendem Gesang.

Nicht nur Theater und Oper, auch Konzert und Ballett

Neben diesen Höhepunkten gibt es aber natürlich auch im Konzert, dem Ballett und dem Digitaltheater wieder viel zu erleben. Da das Staatstheater aktuell umfassend saniert wird, werden mehrere Interimsspielstätten genutzt. Um den Zuschauern die Anfahrt zu erleichtern, wurde der Theaterbus ins Leben gerufen. Er fährt in der Spielzeit 2022/23 bei zehn ausgewählten Inszenierungen aus verschiedenen Sparten direkt zur jeweiligen Spielstätte des Staatstheater Augsburg. Während der Fahrt stehen Getränke zum Verkauf, die Sie auf den Theaterabend einstimmen. Vor Ort können Sie unser Catering-Angebot nutzen oder an der Werkeinführung durch unsere Dramaturg:innen teilnehmen, bevor die Theatervorstellung beginnt.

Zudem sind auch alle Spielstätten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Das Ticket gilt als Fahrschein. Eine Übersicht der Spielstätten und der Anfahrtswege finden Sie hier.

Das Abo ist die beste Wahl für Fans des Staatstheater Augsburg

Wer möglichst viele Veranstaltungen besuchen möchte, sollte darüber nachdenken, ein Abo abzuschließen. Das geht auch noch mitten in der Saison. Denn das Motto lautet: „Für ein Abo ist es nie zu spät“. Hier werden neben dem Konzertabo auch unter anderem das Wochentagsabo, Kidsabo, Premierenabo, Einsteigerabo oder Spartenabo angeboten sowie flexible Modelle wie die Wahlabos oder die Theatercard. Mit letzterer erhält man auf jedes Ticket 50 Prozent Ermäßigung und ist maximal flexibel in der Auswahl der Veranstaltungen. Bei den Wahlabos kann man zwischen verschiedenen Modellen wählen und spart dabei noch zwischen zehn und 25 Prozent. Zudem darf man sich über ganz viel Freiheit freuen: freie Platzwahl, freie Stückwahl und freie Terminwahl Egal ob drei, acht oder zwölf Vorstellungen mit Schwerpunkt Schauspiel oder Konzert, mit den Wahlabos sind Sie komplett flexibel.

Der Kartenverkauf für die neue Spielzeit hat übrigens schon begonnen! Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, sich die besten Karten zu sichern und sich selbst mit einem spannenden Herbst- und Winterprogramm zu beschenken.