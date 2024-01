AMICA Fitness & Beauty – Frauenfitness in Neusäß

Das AMICA Fitnessstudio in Neusäß ist in neuen Händen und bleibt mit zahlreichen Kursen und einem großen Trainingsbereich ein Ort zum Wohlfühlen und Vollgas geben.

Endlich fit werden und etwas für die Gesundheit tun, stand an Neujahr bei vielen ganz oben auf der Liste der guten Vorsätze. Der Besuch eines Fitnessstudios ist da meist der obligatorische erste Schritt. Doch für welches soll man sich entscheiden? Möchte man entspannt unter Gleichgesinnten trainieren, ist das AMICA Fitness & Beauty in Neusäß die beste Wahl.

Unter dem Motto „von Frauen für Frauen“ steht hier Qualität im Fokus. „Unser Frauenstudio ist im Raum Augsburg einzigartig“, erklärt Verena Plabst. Sie ist seit Juli vergangenen Jahres die neue Inhaberin des Studios. Seit der Übernahme wurde der Kursplan aufgewertet, der Hauptfokus bleibt jedoch gleich: „Wir waren und sind ein Studio exklusiv für Frauen“, erklärt Plabst.

Fitness, Gesundheit und Beauty

Schließlich blickt das Frauenfitness bereits auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück. Als privates Studio gibt es AMICA seit 26 Jahren. Dabei begeistert es mit großen Engagement, den zertifizierten Trainerinnen und der speziell auf weibliche Ansprüche zugeschnittenen Expertise in den Bereichen Fitness, Gesundheit und Beauty.

So herrscht in dem Damenfitness eine besondere Atmosphäre, in der man entspannt trainieren kann. Dabei profitieren Mitglieder auch von einem vielfältigen Kursangebot. Bei den Kursen ist von Pilates über Langhantel-Cross bis zu Wirbelsäulengymnasik für jeden Geschmack etwas dabei. Pro Woche finden mehr als 30 Kurse statt.

Doch AMICA hat noch mehr zu bieten. Nach dem Training kann man sich rundum verwöhnen lassen. Es gibt einen eigenen Wellnessbereich mit Sauna und Solarium. Denn wer Vollgas gibt, hat auch eine Auszeit verdient. Hierfür sind Mitglieder wie auch Gäste bei den Beauty- und Wellnesspartnern vor Ort in den besten Händen. Dies sind das Kosmetikstudio „Spürbar anders“, Osteopathie Nora Wellmann, ebenso wie die Wellnessmassage Renate Keitel und „ Abnehmen im Liegen“.

In dem großen Trainingsbereich im Frauenfitness AMICA finden die Mitglieder zahlreiche Geräte, um ihre Kraft und Ausdauer zu verbessern. Foto: AMICA

Vorträge und Outdoorkurse

Doch physische und mentale Gesundheit und körperliches Wohlbefinden ist nicht nur von der Bewegung abhängig – das wissen auch die Expertinnen von AMICA. Deshalb finden im Studio regelmäßig kostenlose Vorträge zu den Themen Gesundheit und Ernährung statt. Als besonderes Highlight sind für den Sommer zusätzlich Outdoorkurse wie beispielsweise Walking in Plaung.

Das AMICA Fitnessstudio ist also ein Ort zum Wohlfühlen, fit bleiben und Kraft tanken. Aber auch um eine Auszeit zu genießen, und vor allem: Um Vollgas zu geben.

AMICA Fitness & Beauty – Leistungen, Adresse und Öffnungszeiten

Adresse: Daimlerstraße 13, 86356 Neusäß

13, 86356 E-Mail: info@amica-fitness.de

Telefon: (08 21) 46 88 77

Leistungen:

Krafttraining

Cardio

Kurse wie Pilates, Wirbelsäulengymnastik, Bodystyling und mehr

regelmäßige Vorträge zu den Themen Ernährung und Gesundheit

Wellnessbereich mit Sauna und Solarium

Beauty- und Wellnesspartner vor Ort mit Kometikstudio, Osteopathie, Massagen und „ Abnehmen im Liegen“

Öffnungszeiten: