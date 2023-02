Mit Katzenfotos ist Frau Fauch auf Instagram erfolgreich

Petfluencerin Victoria Engel aus Augsburg-Haunstetten postet auf Instagram Katzenfotos und -videos. Ihr Account "Frau Fauch" ist erfolgreich – und ausgezeichnet!

Wer Katzenfotos und -videos auf Instagram schaut, dem ist der Social-Media-Account vielleicht schon aufgefallen, der eine oder die andere ist vielleicht sogar schon Abonnent von Frau Fauch. Dahinter verbirgt sich das Britisch Kurzhaar-Duo Lili und Mila mit ihrer Besitzerin Victoria Engel aus Augsburg-Haunstetten.

Victoria Engel ist eine so genannte Petfluencerin, das sind Influencer, die einen Social-Media-Account mit Haustieren, meist Katzen oder Hunden, führen. Und sie ist schon ziemlich erfolgreich. So wurde ihr Katzen-Account „Frau Fauch“ im Herbst 2022 bei den German Petfluencer Awards „Micro-Petfluencer des Jahres 2022“.

Petfluencer-Award 2022 geht nach Augsburg-Haunstetten

In der Kategorie geht es um Catfluencer-Accounts, die zwischen 10.000 und 50.000 Follower haben – und die ihre Vierbeiner in allen Formaten besonders in Szene setzen. „Bewertet werden sowohl die Qualität und Inhalte der Texte als auch gut gemachte Bilder und interessante Videos“, erklärt Svenja Loewenich von der TONY the petfluencer agency GmbH & Co. KG, die die Awards ausrichtet. Neben den süßen Kätzchen geht es bei den Awards also immer auch um das Handwerk – und um ein besonderes, individuelles Storytelling.

Für „Frau Fauch“ entschied sich die fünfköpfige Jury, weil mehr als eine Katze auf dem Account gezeigt wird, dieser dank der gut gemachten Katzenfotografien einen hohen Wiedererkennungswert besitzt.

Vicrotia Engel steckt hinter dem Instagram-Auftritt "Frau Fauch"

Aber auch, weil Victoria Engel das Video-Format nutzt und stimmungsvolle Reels und Storys kreiert, Kooperationen kreativ umsetzt und den Content immer wieder mit ausführlichen Texten ergänzt. Für die Jury ergab das ein richtig tolles Gesamtpaket mit klarer Handschrift.

„Das ist das erste Mal, dass ich eine Auszeichnung für meine Arbeit erhalten habe“, freut sich Victoria Engel, die sich schon ein Jahr zuvor für den Award beworben hatte, da allerdings noch erfolglos. Doch jetzt hat es geklappt und darauf ist die 35-Jährige, der fast 19.000 Menschen auf Instagram folgen, stolz. Zeigt es ihr doch, dass sie mit ihrem Katzen-Content auf dem richtigen Weg ist und sich inhaltlich und handwerklich gesteigert hat.

Inzwischen kommen schon Unternehmen mit Foto- und Videoaufträgen vom Katzenfutter bis zum Staubsauger auf die Selfmade-Fotografin zu, sodass aus ihrem anfänglichen Hobby ein kleiner Nebenerwerb geworden ist. Ein solcher soll es vorerst auch bleiben.

Der Weg von der Katzenbesitzerin zur Influencerin

Dabei hat alles ganz unprofessionell angefangen. Die Katzenliebhaberin wuchs mit Katzen auf und holte sich, sobald es ging, ihre eigene Katze ins Haus: die Britisch Kurzhaardame Lili. Das war vor vier Jahren.

Schon damals hatte Engel vor, Fotos von Lili mit den schönen gelben Augen auf Instagram zu posten. Anfangs nutzte sie dafür ihr Smartphone – „das waren noch keine so guten Bilder“, lacht sie. Dann stieg sie auf eine Einsteigerkamera um.

Hinter dem Instagram-Account Frau Fauch steckt die Augsburgerin Victoria Engel . Foto: Victoria Engel

Heute nutzt sie eine Nikon Z62, mit der ihr diese ganz besonderen, äußerst natürlichen Aufnahmen gelingen. „Ich möchte die Katzen nicht in Szene setzen, sondern fotografiere sie am liebsten beim Schlafen oder beim Katzesein“, erklärt Engel, die sich für ihre Reels auch Inspirationen bei anderen Fotografen, Videofilmern und von Onlinetrends holt. Inzwischen ist auch ein weiteres Katzenmädchen eingezogen: die heute zweijährige Mila, auch sie eine Britisch Kurzhaarkatze.

Gerne würde sie die beiden öfter zusammen auf ein Foto bringen, dafür erhält sie die meisten Likes, aber „das ist gar nicht so einfach, weil die beiden nicht gerne miteinander kuscheln. Letztes Jahr habe ich das nur einmal geschafft, Katzen sind einfach eigen“, erzählt Engel, deren Follower Mila wegen ihrer besonderen Fellfarbe und Lili wegen ihrer Augen lieben.

Petfluencer wie "Frau Fauch" posten Katzenfotos auf Instagram

Drei- bis fünfmal pro Woche postet sie Beiträge auf ihrem Account, alles in allem investiert sie jedoch täglich zu ihrem Fulltime-Job ein bis vier Stunden – je nachdem, ob sie noch Fremdaufträge bearbeitet, Fotos sichtet oder Rechnungen schreibt.

"Eine Influencertätigkeit ist zeitaufwendiger, als man denkt!" Victoria Engel von "Frau fauch" auf Instagram

Den Namen „Frau Fauch“ hat sie übrigens ganz bewusst gewählt: Weil er einprägsam ist und sich nicht auf eine bestimmte Katze bezieht – viele Petfluencer nutzen nämlich den Namen ihres Tieres. Ganz sicher hat er aber nichts mit dem Wesen von Lili und Mila zu tun, denen Engel einen angenehmen Charakter bescheinigt und bei denen fauchen nicht zum Repertoire gehört.