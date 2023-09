„Gerschthofen-Card“-Quiz stellt sechs Fragen

Ein Quiz, bei dem es tolle Preise zu gewinnen gibt, findet bis 8. Oktober 2023 mit der "Gerschthofen-Card" statt. Mehr dazu und wie man teilnimmt, hier.

Gersthofen hat seit Kurzem quasi seine eigene Währung – die „Gerschthofen-Card“, ein Gutschein- und Bezahlsystem zur Stärkung der lokalen Wirtschaft. Seit dem 12. September 2023 gibt es dazu das Gerschthofen-Card-Quiz online und per Teilnahme-Karte. Am 8. Oktober 2023 ist Einsendeschluss. Die Teilnahme–Karten für das Quiz liegen bei allen Akzeptanzstellen im Stadtgebiet aus.

Fragen zum BRK Gersthofen und zu den Feuerwehren in Gersthofen

Sechs Fragen sind beim „Gerschthofen-Card“-Quiz zu beantworten. Das sind je drei zur Bereitschaft des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) Gersthofen sowie zu den Freiwilligen Feuerwehren der Stadt und ihren Stadtteilen. So fragt eine beispielsweise danach, seit wann es den Bereitschaftsdienst des Roten Kreuzes Gersthofen schon gibt. Eine andere Frage geht nach der Anzahl aller Feuerwehren in Gersthofen und den Stadtteilen. Unter allen richtigen Antworten werden drei „Gerschthofen-Cards“ im Wert von je einmal 20, 30 und 50 Euro verlost. Die Quizfragen stehen natürlich auf der Teilnahme-Karte, man findet sie aber auch online unter gerschthofen-card.de/quiz.

Mit der "Gerschthofen-Card" Gutes tun

Doch warum gehen die Fragen zu BRK und Feuerwehren? „Ganz einfach!“, erklärt Simone Jansen vom Amt für Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement der Stadt Gersthofen, das das neue Gutschein- und Bezahlsystem ins Leben gerufen hat und organisiert. „Die ,Gerschthofen-Card‘ kann in der Ballonstadt nicht nur bei zahlreichen Akzeptanzstellen zum Einsatz kommen, sondern es ist zudem damit möglich, Vereine beziehungsweise gemeinnützige Organisationen zu unterstützen“. In der Anlaufphase der „Gerschthofen-Card“ habe sich die Stadt dazu entschlossen, die zwei großen „Blaulicht-Organisationen“ (Feuerwehren und BRK) als vorläufig erste Spendenempfänger in das neue Gutscheinsystem einzubinden. „In den kommenden Monaten sollen sich dann weitere Vereine und Organisationen als Spendenempfänger der beim Einkauf gesammelten Bonuspunkte bewerben können“, weiß Jansen.

So kann man die "Gerschthofen-Card" einsetzen

Und so funktioniert die „Gerschthofen-Card“: Bei jedem Einkauf sammeln Inhaberinnen und Inhaber der Karte Bonuspunkte. Diese können sie entweder für den eigenen Einkauf in Form eines Rabattes nutzen oder an lokale Vereine beziehungsweise gemeinnützige Organisationen aus Gersthofen spenden. Die gesammelten Bonuspunkte werden dann zu einem bestimmten Zeitpunkt als monetäre Spende ausgeschüttet.

Eine genaue Übersicht, bei welchen Händlern, Dienstleistern und Gastronomen man die Gerschthofen-Card kaufen, wieder aufladen und einlösen kann, findet man ebenso online unter gerschthofen-card.de.

