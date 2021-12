Kaufen und schenken vor Ort - weil unsere Stadt alles hat

Der Neuburger Einzelhandel hat sich auf die Vorweihnachtszeit bestens vorbereitet: Dank der sehr guten Qualität, den fairen Preisen und der aufmerksamen persönlichen Beratung lässt es sich hier entspannt einkaufen

Auch wenn die Weihnachtsmärkte bayernweit heuer eine Pause einlegen müssen: Die Einkaufsstadt Neuburg tut ihr Bestes, um das Schenken in der Vorweihnachtszeit zu einem Erlebnis werden zu lassen.

Ein ganz großer Beitrag im vorweihnachtlichen Neuburg leistet der agile Einzelhandel in unserer Heimatstadt. Nicht nur bei der Neuburger Sozialverlosung, sondern auch beim Sternderlpass, dem Neuburger Krippenweg und der Aktion „Wunschbaum“ ginge es überhaupt nicht ohne den Einsatz der Neuburger Geschäftswelt.

So macht schenken Freude

Während des ganzen Jahres bilden die bewährten Qualitäten unseres Einzelhandels - die umfassende persönliche Beratung, die vielen kleinen „Zuckerl“ im Service wie die kostenlose Geschenkverpackung oder eine kleine Stärkung mit Kaffee oder Getränken im Geschäft sowie das faire Preis-Leistungs-Verhältnis - die Bühne für die Einkaufs- und Erlebnisstadt Neuburg. Gerade diese „Benefits“ sind es, die in der Vorweihnachtszeit den Unterschied machen.

Jetzt schon ganz entspannt einkaufen

Lieferengpässe zum Weihnachtsfest liest man in der Tagespresse oder den sozialen Medien. Die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler in Neuburg punkten das ganze Jahr hindurch branchenübergreifend mit einem attraktiven Sortiment.

Doch heuer empfehlen sie, nicht in letzter Minute vor Weihnachten mit dem Schenken aktiv zu werden. Sollte in einem der Geschäfte nicht das Gewünschte vorrätig sein, gibt es im Advent noch viele Möglichkeiten, alternative Herzenswünsche zu erfüllen oder das, was gerade nicht vorrätig sein sollte, zu bestellen.

Wertschätzung schenken

Wenn Sie die Neuburger Weihnachtsmärkte lieben, schenken Sie auch dem Neuburger Einzelhandel etwas zurück. Schenken Sie mit Ihrem Einkauf Wertschätzung. Setzen Sie ein Zeichen des Respekts und der Solidarität für unsere Stadtgemeinschaft.

Kaufen Sie nicht im Internet, sondern bei denen, die für die große Lebensqualität in unserer Heimat mitverantwortlich sind. Kaufen Sie vor Ort! Die Geschäftsleute in Neuburg und Umgebung haben es - gerade in diesem Jahr - verdient.

Text: Alex Fitzek