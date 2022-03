Zwölf Apostel Apotheke noch digitaler

Die Zwölf Apostel Apotheke ist vielfältig aufgestellt. Bestellungen sind per App kein Problem und ganz neu kommt nun auch das E-Rezept.

Für umfassenden Service und immer wieder Neues zum Wohl der Kundinnen und Kunden, dafür ist die Zwölf Apostel Apotheke bekannt. Und dabei ist das zehnköpfige Team um Inhaber Felix Rehm und Filialleiterin Ingrid Schott sehr vielfältig aufgestellt. „Jetzt stehen wir in den Startlöchern für das papierlose, elektronische Rezept, kurz ,E-Rezept‘!“, erklärt Rehm, dem auch die Alte Apotheke am Marktplatz in Mering gehört.

Seit Längerem schon bietet die Apotheke viele Möglichkeiten, neben dem Einkauf vor Ort. So kann man per Telefon, Fax, auf digitalem Weg per E-Mail oder per App bestellen. „Viele nutzen es, im Netz zu ordern und die Medikamente vor Ort abzuholen, was in der Regel nach maximal drei Stunden möglich ist“, weiß Schott. „Wir liefern das Bestellte auf Wunsch aber auch gerne nach Hause!“, fügt sie hinzu.

Sie nehmen sich für die fachkundige Beratung der Kundinnen und Kunden viel Zeit: Ein Teil des Teams der Zwölf Apostel Apotheke (von links): Olga Duttenhöfer, Brigitte Lorch, Claudia Kirr, Michaela Miehle und Filialleiterin Ingrid Schott. Foto: Brigitte Fregin

Mit der App der Apotheke geht es zudem, Rezepte abzufotografieren und zu übertragen. „Nun wird das Ganze noch um das sogenannte ,E-Rezept‘ erweitert“, erläutert Rehm. Dazu muss man nur die kostenlose App gesund.de herunterladen und den 2D-Code des E-Rezepts einscannen. Dann wählt man einfach als Wunschapotheke die Zwölf Apostel Apotheke aus und sobald das Medikament verfügbar ist, bekommt man eine Nachricht. „So kann man sich doppelte Wege und Wartezeiten ersparen“, sagt Rehm. Das E-Rezept vereinfacht das persönliche Gesundheitsmanagement. Die Rezepte erhält man nach wie vor beim Arzt. Das Einlösen bei der Zwölf Apostel Apotheke geht nun dank der App gesund.de von überall.

Online-Shop der Zwölf Apostel Apotheke

Der Online-Shop der Zwölf Apostel Apotheke (www.apotheke-mering.de) erfreut sich großer Beliebtheit, kein Wunder gibt es hier doch regelmäßig, wie auch in der Apotheke vor Ort, attraktive Monatsangebote und Topseller-Artikel. Bis 31. März wird auf den kompletten Online-Einkauf ab einem Warenwert von 25 Euro ein Rabatt von 25 Prozent gewährt.

„Neu haben wir seit vergangenem Jahr exklusive Nahrungsergänzungsmittel aus reinen, hochwertigen Rohstoffen in Eigenmarke im Sortiment“, berichtet Rehm. „Damit können wir Ihnen kontrollierte Apotheker-Premium-Qualität zu einem kostengünstigen Preis bieten. Die Mittel zeichnen sich durch sehr gute Verträglichkeit und Bioverfügbarkeit aus“, so Rehm. Zudem seien sie handgefertigt in Bayern, frei von unnötigen Zusätzen sowie Farbstoffen und plastikfrei im Apothekerglas verpackt.

Neu gibt es seit 2021 exklusive Nahrungsergänzungsmittel aus reinen, hochwertigen Rohstoffen in Eigenmarke im Sortiment. Foto: Brigitte Fregin

Dazu, sowie zu allen anderen Medikamenten, kann man sich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Zwölf Apostel Apotheke umfassend beraten lassen. Sie nehmen sich viel Zeit dafür. Bekannt ist das Team der beliebten Apotheke auch für seine große Kompetenz im Bereich der Naturheilmittel, die Phytothek. Die Fachkräfte kennen die heilsame Wirkung pflanzlicher Arzneien. „Sie haben nur wenige Neben- oder Wechselwirkungen und können schon früh auch kleinen Kindern verabreicht werden“, so Schott.

Zwölf Apostel Apotheke auf einen Blick:

Anschrift

Zwölf-Apostel-Platz 16

86163 Augsburg

Telefon (08 21) 2 63 91 60

Fax (08 21) 2 63 91 61

E-Mail info@zwoelf-apostel-apotheke.de

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag

8 bis 18.30 Uhr

Samstag 8 bis 12.30 Uhr

Service

- Kostenloser Botendienst für dringend benötigte Medikamente

- Kostenlose Vorbestellung per App oder Telefon

- Abmessungen von Kompressionsstrümpfen und Bandagen

- Versorgung mit Pflegemitteln nach Pauschale

- Geräteverleih wie Milchpumpen, Blutdruckmessgeräte, Babywaagen und mehr

- Messung von Blutzucker oder Blutdruck