Holzfeuerung ist weiterhin erlaubt

Das neues Gebäudeenergiegesetz (GEG) ruft bei vielen Ängste hervor. Doch Michael Schmid nennt hier feuerfeste Fakten und beruhigt.

Wie kann man zukunftssicher heizen? Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) wurde vom Bundestag beschlossen und soll zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Verbraucherinnen und Verbraucher sind jedoch oft noch verunsichert, wenn es um Holz-Feuerstätten geht. „Dabei ändert sich im Grunde nichts“, beruhigt Michael Schmid, Inhaber der Firma SCHMIDvivendi in der Bauernstraße 26 in 86368 Gersthofen. „Auch ab dem Jahr 2024 sind Einzelraumfeuerstätten wie Kachelöfen, Heizkamine oder Kaminöfen erlaubt“, erklärt er.

Holz gilt als erneuerbarer Energieträger

„Fakt ist, das GEG bezieht sich nur auf Heizungsanlagen, nicht auf klassische Einzelraumfeuerstätten. Es gibt kein Verbot – Holz ist laut EU-Beschluss weiterhin ein erneuerbarer Energieträger.“

Veraltete Feuerstätten müssen ausgetauscht werden

Für den Einbau oder den Betrieb einer Einzelraumfeuerstätte gebe es im GEG definitiv kein Verbot. Die oben genannten Geräte dürfen auch nach 2024 betrieben werden, sofern sie den Anforderungen der zweiten Stufe der ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV – Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen) entsprechen. „Lediglich veraltete Feuerstätten, die zwischen 1995 und Ende März 2010 zugelassen wurden, müssen – gemäß der zweiten Stufe der ersten BImSchV – nachgerüstet oder ausgetauscht werden, wenn sie die Anforderungen dieser Verordnung nicht erfüllen. Dies ist unabhängig vom GEG“, erläutert der Fachmann.

Was schreibt das GEG vor?

Tritt das GEG in Kraft,

sollen ab dem 1. Januar 2024 neu eingebaute Heizungen in Neubauten mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden.

Für Bestandsgebäude gilt eine Übergangsfrist, bis die Kommunen eine konkrete Wärmeplanung zur umweltfreundlichen Umgestaltung ihrer Heizinfrastruktur, zum Beispiel mit Nah- oder Fernwärme, erarbeitet haben.

Diese Planung soll ab 2026 in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern verfügbar sein, ab 2028 für die übrigen Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern.

Für Bestandsgebäude gilt: Funktionierende Öl- oder Gasthermen müssen nicht ausgetauscht werden und auch defekte Heizungen dürfen repariert werden.

Erst wenn die Wärmepläne der Städte und Gemeinden vorliegen, tritt das GEG für bestehende Gebäude in Kraft.

„Das bedeutet: Eine neue Heizung muss dann zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Dazu können auch Scheitholzkessel sowie Pelletheizungen beitragen, die weiterhin genutzt beziehungsweise eingebaut werden dürfen“, betont Schmid.

Lesen Sie dazu auch

Wasserführende Holzfeuerstätte kombiniert mit Luft-Wasser-Wärmepumpe

Wer mit moderner Heiztechnik und regenerativem Brennstoff nachhaltig unabhängig sein möchte, ist mit einer wasserführenden Holzfeuerstätte zukunftssicher aufgestellt. Denn ein Kachelofen oder Heizkamin mit Wassertechnik lässt sich auch mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe kombinieren. Er speist seine Wärme in den zentralen Pufferspeicher – für Heizung und Warmwasser und entlastet die Hauptheizung. Besonders in der kalten Jahreszeit senkt diese Hybridheizung den Stromverbrauch der Wärmepumpe und erhöht deren Wirkungsgrad. Das Zusammenspiel wird elektronisch gesteuert.

Für die optimale Auslegung und Abstimmung des Systems ist der Fachbetrieb SCHMIDvivendi der richtige Partner. Mit ihm lässt sich die persönliche Energiewende mit Holz zukunftssicher gestalten.

Mehr Infos bekommt man auch unter schmidvivendi.de