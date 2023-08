Was das Titania Neusäß als Arbeitgeber ausmacht

Das Titania Neusäß gehört nicht nur zu den beliebtesten Ausflugszielen in der Region Augsburg, sondern ist auch als einer der sichersten Arbeitgeber bekannt.

Wer eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem starken, funktionierenden Team sucht, ist im Titania Neusäß genau richtig. Nicht nur als „Bademeister“, sondern auch in der Gastronomie, in der Sauna, am Empfang, in der Reinigung oder im Wellnessbereich kann man hier tätig werden.

Im Titania Neusäß arbeiten? Klar!

Das bereits mehrfach ausgezeichnete Erlebnisbad bietet nicht nur seinen Gästen ein vielfältiges Angebot an Wasserattraktionen, Wellness- und Saunabereichen, Gastronomie und Veranstaltungen, sondern auch allen Mitarbeitenden eine moderne Ausstattung, ein freundliches Team, ein attraktives Rabattsystem und einen sicheren Arbeitsplatz.

So genießen alle Mitarbeitenden – egal ob in Voll-, Teilzeit oder auch als Minijobber – die gleichen Vorteile und Vorzüge. Jeder Angestellte darf selbst die Bade- und Saunawelt des Titania mehrmals im Monat kostenfrei nutzen. Wer gerne mal ein anderes Bad oder eine andere Therme entdecken will, für den gibt es viele weitere Möglichkeiten. Allein durch den Betriebsführer GMF, einer in Deutschland führenden Managementgesellschaft für Freizeiteinrichtungen, gibt es zahlreiche Kooperationen mit vielen anderen Erlebnisbädern und Thermen sowohl in Deutschland als auch in Österreich.

Mitarbeitergetränke sind in dem Erlebnisbad Titania in Neusäß gratis, eine Stärkung in der Pause gibt es zu „Kantinenpreisen“. Foto: Titania Neusäß

Wer seinen Dienst im Titania antritt, muss sich selbst kein Lunchpaket mitbringen. Mitarbeitergetränke sind gratis, Essen gibt es zu „Kantinenpreisen“. Niemand arbeitet in geteilten Schichten (besonders für alle Gastronomieleute ein großer Zugewinn), die Dienstplanung erfolgt monatlich und gibt einen gewissen Raum für persönliche Wünsche. Wer am Sonn- und Feiertag tätig ist (selbstverständlich nicht jeden), erhält einen Zuschlag und hat dafür wochentags mehr Freiräume.

Für alle Mitarbeitenden bezuschusst das Titania das Jobticket und bietet kostenfreie Parkplätze direkt vor der Tür.

Auch wer sich beruflich verändern mag oder seine Fähigkeiten erweitern möchte, ist im Titania genau richtig. Weiterbildungen werden nicht nur gerne gesehen, sondern auch finanziell unterstützt.

Jobs im Titania Neusäß: Bewerben!

Wer Lust auf eine attraktive Vergütung mit zahlreichen Zusatzleistungen hat, kann sich über die aktuellen Jobangebote gerne auf der Homepage des Titania informieren oder schreibt eine kurze Initiativbewerbung an bewerber@titania-neusaess.de!