Keine Zeit? Kein Stress! Mit „Paulikocht“ ist gesunde Ernährung kinderleicht

Raus aus dem Homeoffice, rein ins Büro – für viele geht es nun wieder zurück an den Schreibtisch. Da will auch die Mahlzeit geregelt sein. Wer nicht selbst täglich zum Kochlöffel greifen möchte, findet bei der Augsburgerin Anja Licht in ihrem Geschäft in der Altstadt und dem Online-Shop die passenden Alternativen. Denn bei „Paulikocht“ bietet sie für fast jede Ernährungsform und bei Nahrungsunverträglichkeiten die richtige Mahlzeit, und das auch noch frei von Kohlehydraten und ganz ohne Zucker!

Nach bald knapp drei Jahren hat das Homeoffice für viele nun ein Ende. Zurück ins Büro lautete die Devise. Was auf der einen Seite schön ist, bringt auch lieb gewonnene Routinen wieder durcheinander. Daheim war es häufig einfacher, sich mit einem schnell zusammengemischten Essen aus dem Kühlschrank zu versorgen. Wer nun nicht jeden Tag in der Kantine oder beim Fast-Food-Laden um die Ecke essen möchte, muss erfinderisch werden. Vorkochen, eintuppern und mitnehmen. Klingt mühsam? Ist es auch! Doch ganz so kompliziert muss gesunde Ernährung nicht sein. Abhilfe schafft Anja Licht, die vielen besser unter dem Namen Pauli bekannt ist.

In ihrem Geschäft „Pauli kocht“ in der Augsburger Altstadt und dem Online-Shop gibt es zahlreiche leckere Alternativen. Alle Produkte von Pauli sind gesund, gut zum Mitnehmen und super schmackhaft, und das ganz ohne künstliche Aromen, Konservierungsmittel und Zucker. „Mitnehmen und genießen“ – alles soll einfach, schnell, gesund und lecker sein. Deshalb sind die Mahlzeiten auch so ausgerichtet, dass sie sowohl kalt als auch warm schmecken. Es gibt vegane Alternativen und Fleischvarianten. Auch gekühlt werden müssen die Leckereien nicht. Wem das noch nicht genug ist, sei gesagt, dass die Gerichte für jede Ernährungsform angepasst werden können. Pur sind sie kohlehydratfrei und proteinreich. Wer nicht Low Carb essen möchte, kann einfach Reis, Nudeln oder Kartoffeln dazu mitnehmen.

Aus Hashtag wird Mealprep – Pauli kocht überall genießen

Bei all den guten Eigenschaften und Vorteilen war der Name der Produkte für Pauli schnell klar: Das „EINFACH MAHL“ war geboren.

„Ich hatte schon immer eine Leidenschaft für gesunde Ernährung. Auf Instagram habe ich auf meinem Account „pauli.kocht“ regelmäßig neue Rezepte geteilt. Irgendwann entstand der Hashtag #paulikocht und durch meine wachsende Community wurde mir bewusst, dass viele, genau wie ich, angepasst an ihren Ernährungsstil und gesund essen möchten – und das nicht nur daheim sondern überall“, erklärt Pauli.

Sie selbst leidet unter einer Kuhmilch-Unverträglichkeit, weshalb Lactose in ihrem Essen nicht vorkommen darf. Doch da gibt es noch viel mehr. Gemeinsam mit ihrem Team entwickelte Pauli, die gebürtig aus Westheim bei Augsburg kommt, Hauptmahlzeiten, die fast für jede und jeden bekömmlich sind. Egal ob Low Carb, High Carb, Ketogen, Omnivor, Vegan, Vegetarisch, Laktosefrei oder Glutenfrei – mit dem „EINFACH MAHL“ kann jede und jeder essen, was sie oder er will.

Neben ihrem Geschäft in der Augsburger Altstadt werden alle Produkte im Online-Shop angeboten. „Unser Sortiment erweitert sich stetig. Gerade bieten wir zwei neue Sorten an – rotes Thai-Curry einmal in der veganen und einmal in der Fleischvariante. Wer immer up to date bleiben möchte, was gerade neu ins Sortiment gekommen ist, sollte regelmäßig unseren Online-Shop besuchen und uns auf Instagram folgen“, erklärt Pauli. Auf ihrem Social-Media-Kanal „pauli.kocht“ nimmt die passionierte Foodbloggerin ihre fast 10.000 Followerinnen und Follower täglich mit – in ihren Alltag.

Neue Produkte, Tipps und Tricks von „Paulikocht“ online als Erstes sehen

Ob Rezeptideen, Rabatte, Challenges, Produktinfos und vieles mehr – sowohl auf Instagram, auf der Homepage als auch im Newsletter, gibt es immer wieder Tipps, Tricks und Infos von Pauli und ihrem Team. „Unseren Shop in der Altstadt, unsere Homepage aber auch unseren Instagram-Kanal pflegen wir mit viel Liebe zum Detail. Hier gehen wir gern auf die Wünsche und Anregungen unserer Follower und Followerinnen sowie Kundinnen sowie Kunden ein“, betont die Inhaberin.

Gerade in der momentanen Situation, in der Lieferkosten explodieren und Lebensmittelpreise steigen, sind kleine Geschäfte, wie das von Pauli und ihrem Team, auf Rückhalt angewiesen. „Auch an uns geht die aktuelle Lage nicht spurlos vorüber. Aber gerade deshalb, weil unsere Produkte so gut angekommen, möchten wir auch an unserer Qualität festhalten und immer wieder neue Ideen vorantreiben!“, so Pauli.

Mealpreps erleichtern Alltag

Sowohl das „EINFACH MAHL“ als auch die Pudding Oats sollen den Alltag der Menschen erleichtern. Aufschrauben, warm machen oder direkt kalt verzehren – gesunde Ernährung soll so easy wie möglich sein. Langweilig wird es bei den Mealpreps von „Paulikocht“ nicht: Ob würzig mit Curry Huhn Kokos, Chili Rind, Gulaschtopf mit Erbsenprotein oder süß mit Schoko/Rote Beete Kuchen, Apfel/Hafer Kuchen oder Bananenbrot – es bietet sich für jeden Geschmack das Richtige.

Da die Mahlzeiten und Desserts ungekühlt mindestens zwei Jahre haltbar sind, können sie perfekt in der Handtasche oder in der Büroschublade aufbewahrt werden. Kommt dann der kleine oder große Hunger, hat man direkt etwas dabei und man muss nicht zu ungesunden Alternativen greifen. Die Gesundheit dankt es!

Misch doch selbst: Neuer Geschmack durch Gewürzmischungen

„Ciao Ragazzi“, „Goldstückchen“, „Blütenknüller“ oder „Lila Laune“ – was peppig klingt, ist es auch. Denn für alle, die ihrem Frühstück oder Mittagessen einen neuen Geschmack geben möchten, bietet Pauli auch Gewürzmischungen, die für besonderes Kribbeln auf der Zunge sorgen, an. Reis, Salate, Bowls aber auch ein simples Porridge werden mit den sorgsam entwickelten Gewürzen zu wahren Geschmacksexplosionen.

Das Gute: Egal welche Ernährungsform man bevorzug, mit den speziellen Mischungen kann aus einfach klingenden Mahlzeigen etwas ganz Besonderes gemacht werden. Gerade auch wenn man abnehmen möchte, sind Gewürze hilfreich, um kalorienarme Gerichte schmackhaft zu machen.

Darfs ein bisschen mehr sein? Paulis Probier-Bundles

Die Entscheidung, was man nun als Erstes probieren soll, fällt schwer? Kein Problem! Bei „Paulikocht“ gibt es unterschiedliche Bundles. Sowohl das Frühstück als auch die Hauptmahlzeiten können in Sets mit unterschiedlichen Sorten bestellt werden.

Online bietet die Inhaberin zudem auch immer wieder Sparaktionen. Ob nur zum Probieren oder als Essensration für die ganze Woche – mit „Paulikocht“ gibt es die perfekte Alternative, um sich auch im hektischen Alltag gesund zu ernähren.

Die Gründerin von Paulikocht:

Anja Licht

Instagram: call.me.the.pauli

Shop Instagram: pauli.kocht

Gebürtig aus Westheim bei Augsburg

Geschäftsgründung Januar 2017

Weitere Infos über Pauli gibt es hier und alles über die Geschäftsgründung in der „Startup-Story“.