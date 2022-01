„Viele kleine Leute gehen viele kleine Schritte“

Komm und begleite uns auf diesem Weg!

Unser Team setzt sich aus motivierten und verantwortungsbewussten Fachkräften zusammen. Ein respektvolles und vertrauensvolles Miteinander ist Vor-aussetzung für unsere pädagogische Arbeit. In jeder Gruppe werden mindestens eine Erzieherin und eine Kinderpflegerin eingesetzt. Ebenso bilden wir Praktikanten/innen, die den Beruf des Erziehers/der Erzieherin erlernen möchten, aus. Alle Mitarbeiter nehmen regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen teil, um immer wieder neue Anregungen und Impulse zur Umsetzung des Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages im pädagogischen Alltag zu erhalten. Jedes Kind wird als Individuum angesehen und in seiner Persönlichkeitsentwicklung unterstützt und gestärkt.Text: Kindergarten St. Mauritius/oH

Kindergarten St. Mauritius/ Waldkindergarten UnterstallVerwaltungsgemeinschaft Neuburg, Tilly-Park 1 a, 86633 Neuburg Mail: kiga@gemeinde-bergheim.de Bei Fragen zu Deiner Bewerbung stehen unser 1. Bürgermeister Tobias Gensberger (Tel. 01 60/97 91 92 58) und unsere Kindergartenleitung Frau Angelika Wesolowski (0 84 31/4 84 55) gerne zur Verfügung.