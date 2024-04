Ihre Experten aus dem Gewerbegebiet Schwabmünchen

Im Landkreis Augsburg sind viele Unternehmen beheimatet, die mit Rat und Tat zu Seite stehen. So auch in Schwabmünchen. Ob Heizung, Blumen oder Bauen - die Expertinnen und Experten helfen bei allen Fragen.

Expertenwissen aus der Region: Im Landkreis Augsburg bieten zahlreiche findige Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Dienstleistungen an. Ob man eine neue Treppe benötigt oder eine passende IT-Lösung - im Schwabmünchener Gewerbegebiet erhält man Antworten.

Mit Expertenwissen zur Immobilie

Starke Partner: Die Communis Projektbau GmbH und die Licus AG.

Schönes, elegantes Wohnen – und das für jede und jeden. Dieses Credo hat sich die Communis Projektbau GmbH, Partner der Schwabmünchner Licus AG Immobilien von Beginn an auf die Fahne geschrieben.

Die Communis kümmert sich als Bauträger und Generalübernehmer für schlüsselfertige Mehrfamilien-, Einfamilien, Doppel- und Reihenhäuser und hochwertige Gewerbeobjekte, wie die kürzlich fertiggestellte Privatklinik im Geschäftshaus Graben. Unter anderem wird der Bau, die Standortanalyse, die Projektierung und die Durchführung verschiedener Bauvorhaben nach der Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) durchgeführt. Am neuen Firmenstandort in der Lilienthalstraße 6 in Schwabmünchen wird getreu dem Leitspruch „Zukunft entsteht im Miteinander“ an der Verwirklichung hochwertiger und moderner Bauobjekte geplant. Auch eine hauseigene Spenglerei für Eigenobjekte ist an diesem Ort ansässig.

Ob eine marktgerechte Preisfindung oder die professionelle Vermarktung – gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden findet die Communis Projektbau GmbH individuelle maßgeschneiderte Lösungen.

Immer wieder entstehen unter der Federführung der Communis auch altersgerechte Wohnsitze. Da das Thema Wohnen im Alter immer mehr an Brisanz gewinnt, hat sich der Geschäftsführer der Communis Projektbau GmbH, Jakob Weber, ein völlig neues Konzept überlegt: Die WOBITA GmbH bietet mit dem Slogan „Leben zum halben Preis“ vor allem der Generation 60+ die Möglichkeit den Erwerb einer Neubauwohnung für etwa 50 Prozent des Kaufpreises. Das WOBITA-Konzept bringt Wohnungsrechtsinteressenten und Kapitalanleger, die sich die Investitionskosten teilen, zusammen. Erstere erhalten ein lebenslanges Wohnungsrecht, welches unkündbar und unpfändbar ist. pm/casi

communis-projektbau.de

licus.de

wobita.de

Ölheizung, Gasheizung, Pelletheizung oder Wärmepumpe?

Individuelle Energiekonzepte mit der Firma Neptun.

Ein generelles Verbot von Öl- und Gasheizungen gibt es nicht, aber was ist noch erlaubt? Durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) zum erneuerbaren Heizen fühlen sich viele Hauseigentümer bei der Erneuerung ihrer Heizung verunsichert. Welcher der richtige Weg für sie ist, hängt von den individuellen Wünschen und Bedürfnissen sowie den Rahmenbedingungen des Gebäudes ab.

Was Neptun sonst noch macht? Der Energie- und Gebäudetechnik-Spezialist sorgt neben der optimalen Raumtemperatur für ein angenehmes und komfortables Wohnen – mit barrierefreien Bädern fürs Alter, einer großzügigen Raumaufteilung für Rollstühle oder einfach nur mit der perfekten Optik und Sanitärausstattung für das Badezimmer. Neptun übernimmt dabei die komplette Planung, egal ob im Bereich Neubau oder Sanierung. pm

neptun-schwabmuenchen.de

Effiziente Versorgung

Digitale Lösungen für das Gesundheitswesen.

Als unabhängiges e-Health- Unternehmen schafft die Schwabmünchener Firma Henova digitale Lösungen für das Gesundheitswesen. Die Produkte eröffnen neue Möglichkeiten für Versorgung und Kooperation. Bei allen Entwicklungen steht das Patientenwohl und die Steigerung der Effizienz im Mittelpunkt. Die Alltagstauglichkeit der Produkte erzielen die Expertinnen und Experten durch enge Zusammenarbeit mit den Nutzern.

Gegründet wurde das Unternehmen 2015. Die henova GmbH entstand aus der IT-Abteilung der seit 1998 bestehen GVZ GmbH. Seit der Neugründung steht sie vor allem Ärztinnen und Ärzten im südbayerischen Raum als kompetenter und zuverlässiger Partner für IT-Dienstleistungen und Software-Entwicklungen zur Verfügung. Bereits 2017 bezog das Unternehmen´seine neuen Geschäftsräume in Schwabmünchen, um dem wachsenden Raumbedarf gerecht zu werden. Mit der stonebrook IT Solution verwirklichte die henova ihren Plan einen IT-Service für kleine und mittelständische Unternehmen anzubieten. pm/casi

Jetzt selbst informieren und überzeugen lassen:

henova.de

Aus der Region, für die Region

IT-Lösungen finden mit stonebrook IT Solutions.

Die stonebrook IT Solutions unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen bei allen Fragen und Anforderungen rund um ihre IT-Infrastruktur.

Mit der Gründung der henova 2015 wurden von den IT-Spezialisten hauptsächlich Ärzte bei ihrer Arbeit mit der hevos Software betreut. Seit der Ausgliederung aus der henova GmbH 2021 bietet die stonebrook IT Solutions ihren Kunden einen Rund-um-Service für ihre IT-Infrastruktur an. Dabei legen die Expertinnen und Experten besonderes Augenmerk auf individuelle Beratung, persönliche Betreuung und schnelle sowie kompetente Problemlösung.

Das Unternehmen legt viel Wert auf regionale Dienstleistungen und ist dementsprechend stolz, in der schönen Stadt Schwabmünchen niedergelassen zu sein. Von IT-Service bis hin zu eine maßgeschneiderten geeigneten Backup-Solution – gemeinsam mit ihren Kunden sucht die stonebrook IT Solutions nach der optimalen Lösung für jedes Unternehmen. pm/casi

Jetzt die Webseite des Unternehmens besuchen und überzeugen lassen:

stonebrook.de

Menschen bewegen

Ausgezeichneter Service bei Mercedes MedeleSchäfer.

Durch die Fusion der MedeleSchäfer Firmengruppe und der Autohaus Allgäu GmbH & Co. KG entstand im Jahr 2022 ein Unternehmen, das zu den führenden Vertretern von Mercedes-Benz in Deutschland zählt. Dabei steht die regionale Verwurzelung stets im Vordergrund und spielgelt sich in der engen Bindung zu Mitarbeitern und Kunden wider.

Die familiär geführte KreuterMedeleSchäfer Firmengruppe, legt großen Wert auf das Wohl seiner Mitarbeiter. Von den Geschäftsführern bis zu den Auszubildenden – jeder Einzelne ist ein wichtiges Mitglied der Unternehmensfamilie. „Aus- und Weiterbildung werden bei uns großgeschrieben, denn nur so kann jeder seine persönliche Erfüllung finden und man den Ansprüchen der Kunden gerecht werden“, erklärt Geschäftsführer Peter Schäfer.

Die Leidenschaft für das Automobil bestätigen die zahlreichen Auszeichnungen:

Prädikat Service mit Stern® – diese Auszeichnung steht für leidenschaftlichen Service, hervorragende Kundenbetreuung und besonderes Qualitätsniveau. Der Mercedes-Benz Cars Vertrieb Deutschland (MBD) vergibt das Prädikat jährlich an Vertriebspartner in Deutschland auf Basis einer internen Kundenzufriedenheitsbefragung.

Vertrieb (MBD) vergibt das Prädikat jährlich an Vertriebspartner in auf Basis einer internen Kundenzufriedenheitsbefragung. Bereits mehrfach platzierten sich Betriebe der Unternehmensgruppe unter den Besten KFZ-Werkstätten, die von Autobild ausgezeichnet wurden.

Die Kunden des Traditionsautohauses genießen somit das Gefühl, bei Kauf und Service stets bestens aufgehoben zu sein. pm

Mehr Infos unter

mercedes-benz-medeleschaefer.de

Holz in seiner schönsten Form

Ammann Treppen: Holztreppen-Kompetenz seit über 35 Jahren.

Im Haus mit mehreren Etagen ohne Treppen – undenkbar! Treppen sind unersetzlich für die Verbindung der Stockwerke. Sie sind jedoch zugleich prägend wie ein Einrichtungsstück und können mit Design zu interessanten Eyecatchern werden. Aber jedes Haus ist anders – darum sind die Anforderungen an eine intelligente und passende Treppenlösung vielfältig.

Deshalb lohnt es sich, zum erfahrenen Treppenbauer zu gehen, wie es Ammann Treppen in Schwabmünchen vor allem für Holztreppen einer ist. Bereits seit 1988 werden hier innovative und qualitativ hochwertige Designlösungen im Treppenbau geschaffen, ganz nach den Wünschen der Kunden. „Individuell geplant und präzise konstruiert passt Ihre Treppe später wie angegossen“, erklärt Geschäftsführer Robert Schorer, der das Unternehmen seit 1995 gemeinsam mit Stefan Ammann führt.

In der Manufaktur gefertigt

Ideenreiche und hoch qualifizierte Fachkräfte beraten fachkundig. Durch Kooperationen mit anderen Firmen und den Einsatz modernster Technik in der Fertigung gelingen auch Kombinationslösungen mit anderen Materialien wie Stein, Metall und Glas. Darüber hinaus bietet der Handwerksbetrieb auch Sonderlösungen, bei denen spezielle Materialien, Formen und Farben zum Einsatz kommen. Die Treppen werden in der Manufaktur von Ammann traditionell handgefertigt und pünktlich vom hauseigenen Montage-Team geliefert und eingebaut. pm/bif

Weitere Infos unter

Ammann Treppen (ammann-treppen.de)

Voller Energie!

Bei Schönmetz Energietechnik steht der Kunde im Mittelpunkt.

Ob Heizung oder Sanitär – mit Energietechnik Schönmetz in der Albert-Einstein-Straße 8 in Schwabmünchen hat man einen verlässlichen Partner an der Seite. Seit der Gründung 2008 hat sich das Familienunternehmen stetig weiterentwickelt und ist der verlässliche Partner, wenn es um moderne und umweltfreundliche Haustechnik, Heizung sowie Baddesign und -sanierung geht.

Betty Schönmetz hat sich auf die Planung von Traumbädern spezialisiert. Dabei geht die Expertin auf individuelle Bedürfnisse und Wünsche ihrer Kundinnen und Kunden ein. Getreu dem Motto „Bad aus einer Hand“ bietet die Firma Schönmetz mit ihren rund 50 Mitarbeitenden ein breit gefächertes Fachwissen sowie hohe Kompetenz, um in jeglichen Fragen für ihre Kunden als Ansprechpartner zu fungieren. Von Fliesenlegern, Elektrikern über Kundendiensttechnikern bis hin zu Anlagenmechaniker für Sanitär und Heizung – hier findet man für alle Belange den passenden Berater. Und auch Inspiration gibt es in Schwabmünchen: Viele gute Bad-Beispiele findet man in der großen Bäderausstellung vor Ort oder auch auf der Homepage des Unternehmens

Gerade das Thema Heizung ist äußerst relevant, weshalb sich Tobias Schönmetz mit seinem Team aus Energietechnikern besonderes auf Wärmepumpen spezialisiert hat. Doch egal, ob man sich wegen einer neuen Heizung informieren möchte oder eine Wärmepumpe, Gas- oder Holzheizung für den Neubau oder die Sanierung wünscht – Energietechnik Schönmetz kann alle Wärmeerzeuger anbieten.

Übrigens: Das Schönmetz-Team soll erweitert werden. Derzeit werden Elektriker, Kundendiensttechniker und Anlagenmechaniker gesucht. pm

energietechnik-schoenmetz.de

Sag’s mit Blumen

Erste Sommerpflanzen sprießen im Blütenwerk.

Mit Margariten, kleine Orangenbäumen, Rosen, Nelken, Lavendel, Olivenbäumen und vielem mehr sind bei dem Schwabmünchener Floristikbetrieb Blütenwerk bereits erste Sommerflor-Pflanzen eingezogen. Seit 2021 findet man das Geschäft in der Gottlieb-Daimler-Straße 11. „Ich freue mich, dass wir für unsere Kundinnen und Kunden auch nach dem Besitzerwechsel ihre floralen Wünsche erfüllen können“, erklärt Angela Stölzle, die von Beginn an – seit 2015 – Teil des Blütenwerks war.

Angeboten wird alles rund um Blumen: Ob Sträuße, Trocken- und Seidenblumen, Hochzeits- und Trauerfloristik oder Topfpflanzen für In- und Outdoor – beim Blütenwerk erhält man für jeden Anlass die passende Blumendeko. Neben der Flora werden auch Dekoartikel, Keramik sowie Grußkarten als auch kleine Geschenkideen angeboten.

Übrigens: „Wir suchen derzeit dringend eine Floristin oder einen Floristen und ab September bilden wir in diesem schönen Beruf auch wieder aus. Interessierte dürfen sich sehr gern bei uns melden“, sagt die Inhaberin. casi

Aktuelles im Blütenwerk:

Facebook @Blütenwerk Floristik

Instagram @bluetenwerk_schwabmuenchen