Landwirtschaft in Bayerisch-Schwaben und ihre Zukunftsaussichten

Die Landwirtschaft in Bayerisch-Schwaben strukturiert sich neu. Trotz vielen Hürden blickt Josef Schnell von der AELF positiv ins kommende Jahr 2023.

139 – so viele Menschen kann eine Landwirtin oder ein Landwirt ernähren. Blickt man auf das Jahr 1990 zurück, waren es zu dieser Zeit gerade einmal die Hälfte. Die Effizienzsteigerung in der Landwirtschaft ist in den vergangenen Jahrzehnten enorm gestiegen. Erreicht werden konnte das durch den technischen Fortschritt. Was früher mühselig von Mensch und Tier erwirtschaftet wurde, wird heute durch die Hilfe riesiger Landmaschinen vereinfacht.

Die Idylle der kleinen Betriebe, die neben Kühen auch Hühner, Ziegen, Schafe, Rinder und viele weitere Tiere hielten sowie nebenzu noch das Ackerland bepflügten, hat sich verändert. Über die Jahrzehnte haben sich die Bäuerinnen und Bauern spezialisiert. Auch in Augsburg und dem Landkreis ist das so. „Die Landwirtschaft ist ein sehr vielfältiger Bereich. Wir haben Tierhaltung, Getreideanbau, Biogasbetriebe, Pflanzenbauern und vieles mehr. Doch häufig sind die Landwirte nicht mehr nur in diesem Bereich tätig. Sie bauen sich zweite Standbeine auf, um weiterhin für den Wandel gewappnet zu sein“, erklärt Josef Schnell, stellvertretender Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Augsburg (AELF) und Bereichsleiter für Landwirtschaft.

Waren es nach dem 2. Weltkrieg noch rund 500.000 Betriebe, findet man heute in Bayern nur noch ein Fünftel. Der Strukturwandel in der Landwirtschaft hat zur Folge, dass sich immer mehr kleinere Betriebe zurückziehen. So auch in Augsburg Stadt und Land: Seit 2015 ist die Zahl der Betriebe um circa 6 Prozent gesunken, im Landkreis Aichach-Friedberg waren es 5,8 Prozent. Laut Schnell liegt das daran, dass neben den schwierigeren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die Ansprüche und Vorgaben an die Bauern und Bäuerinnen immer größer und gleichzeitig das Verständnis der Bevölkerung für die Betriebe immer geringer wird.

Doch auch wenn der Strukturwandel weitergeht, wurde er im Hinblick auf die vergangenen Jahre deutlich ausgebremst. „Gerade die unsicheren Zeiten haben bei einigen das Bewusstsein für die Wertigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe verbessert. Die Vorteile der regionalen Versorgung und die damit verbundene Ernährungssicherheit sowie Qualität finden wieder mehr Anklang. Besonders bei uns in der Region sind wir da zum Glück noch auf einem guten Weg“, erklärt Schnell. Die Gesamtzahl der Betriebe nimmt weniger schnell ab. Gleichzeitig werden die noch bestehenden Höfe größer. In Augsburg hat sich die Zahl der Betrieb mit über 50 Hektar Nutzfläche um 4,4 Prozent erhöht. Die durchschnittliche Flächengröße aller Betriebe ist um 6 Prozent von 34 auf 36 Hektar gestiegen.

Was nach einer positiven Entwicklung klingt, heißt jedoch nicht, dass man sich nun ausruhen kann. Da in den vergangenen Jahren bereits so viele Höfe ihren Betrieb aufgeben mussten, wird es für die verbliebenen nicht leichter, allen Vorgaben gerecht zu werden. Gerade in der Tierhaltung ist ein deutlicher Rückgang zu spüren. „Die Verbraucher möchten das höchste Maß an Tierwohl und dafür jedoch möglichst wenig bezahlen. Geforderte Umstellungen können derzeit kaum bezahlt werden, sodass Ställe leer bleiben, was Auswirkungen auf die Kreislauflandwirtschaft und die Biodiversität hat“, so Schnell.

Denn Pflanzenbau und Tierhaltung sind eng miteinander verbunden. Das Futter wird von Pflanzenbauern angebaut, der Dung der Tiere wird wiederum für den Anbau der Pflanzen benötigt und der Boden profitiert von den Nährstoffen, die durch Bakterien und Kleinsttiere erzeugt werden. Ein einfacher Kreislauf, der auch durch das Problem der Versiegelung beeinflusst wird. Wird viel Fläche verbaut, kann der Boden kein Wasser mehr speichern. Mikro-Lebewesen können nicht überleben und der Anbau auf immer weniger werdendem Land wird schwerer.

Rund 50 Prozent der Fläche Deutschlands wird laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft für das Agrarwesen genutzt. Auf diesen Arealen werden von circa 270.000 Betrieben Waren im Wert von 50 Milliarden Euro im Jahr erzeugt. Ein Drittel dieser Höfe befinden sich in Bayern. Neben dem Anbau von Getreide, Obst, Gemüse, Kartoffeln und der Tierhaltung tragen die Bauernhöfe auch zur Energiestabilität bei: „Viele Höfe betreiben Biogas- oder Holzhackschnitzelanlagen. Momentan versuchen Biogaslandwirte durch größere Gasspeicher und zusätzliche Motoren Strom flexibler zu produzieren. Leider können die Biogaserzeuger aufgrund von Lieferengpässen der benötigten Komponenten nicht so schnell umstellen, wie sie es gern hätten. Auch auf Fotovoltaik setzen schon zahlreiche Bauern in unserer Region“, sagt Schnell.

Gerade in Bezug auf die bevorstehende Energiewende gibt es neue Ideen, wie man bereits im oberbayerischen Landkreis Fürstenfeldbruck in Althegnenberg beobachten kann. Auf einer Ackerfläche wurde eine speziell entwickelte Agri-PV-Anlage installiert, die es zulässt, dass sowohl der Ackerboden für den Anbau als auch die Fotovoltaikanlage für die Stromerzeugung genutzt wird. Die Module sind schwenkbar und lassen sich senkrecht stellen. Außerdem ist es durch einen Abstand von 14 Metern für den Bauern möglich, mit dem Traktor weiter seiner Arbeit nachzugehen.

Entwickelt wurde die Anlage von Thomas Rebitzer, der in Merching im Landkreis Aichach-Friedberg lebt. Mit Bio-Landwirt Martin Gastl aus Steinach (Kreis Aichach-Friedberg) fand Rebitzer einen geeigneten Partner. Gastl bewirtschaftet die Fläche, die er von Ludwig Neuner aus Althegnenberg gepachtet hat, ökologisch. Der Ertrag wiegt am Ende doppelt, da sowohl Strom als auch die Agrarprodukte „geerntet“ werden können.

In Zukunft wird die Landwirtschaft auch weiterhin mit Hürden zu kämpfen haben. Josef Schnell möchte trotzdem zuversichtlich bleiben: „Auch wenn es weiterhin für manche Betriebe schwer wird, bin ich überzeugt, dass wir eine gute bäuerliche Struktur haben. Jedoch sollte man diese auch unterstützen und diesem hart arbeitenden Berufsstand mehr Achtung und Wertschätzung entgegenbringen – dann sollten wir in unserer Region auch für die kommenden Jahre weiterhin gut aufgestellt sein.“

