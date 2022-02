Kleinere und größere Wünsche werden erfüllt

Bürgermeister Heinrich Seißler kann zusammen mit dem Gemeinderat viel für Königsmoos erreichen

„Für mich war es wieder ein arbeitsreiches, aber ich denke auch erfolgreiches Jahr“, bilanziert der

Königsmooser

Bürgermeister

Heinrich Seißler

, auch wenn er und seine Verwaltung „zusätzlich zu den üblichen Problemen mit fast wöchentlich geänderten Corona-Vorgaben und sich daraus ergebenden Erschwernissen zurechtkommen mussten“. Nichtsdestotrotz entwickelt sich die Gemeinde im oberen Donaumoos kontinuierlich weiter und gewinnt an Lebensqualität, wie

Seißler

sowohl an abgeschlossenen, wie auch an laufenden und geplanten Projekten festmacht. In erster Linie für Klingsmoos geht mit dem derzeit im Bau befindlichen Dorfladen ein langgehegter Wunsch in Erfüllung. Er wird ebenso wie die beiden Baugebiete Bgm-Bitterwolf-Str. und Kirchfeld mit regionalen Firmen verwirklicht und soll bis Mitte des Jahres fertig werden. Das erstgenannte Baugebiet mit 40 Bauplätzen ist so gut wie fertiggestellt, dort entstehen bereits die ersten Häuser. Beim Kirchfeld komme es darauf an, wann die Setzungen im Unterbau beendet werden können, erklärt

Seißler

, der sich die Fertigstellung, sprich zunächst den Straßenbau, „so schnell wie möglich“ erhofft. Dort gibt es 32 Bauplätze, die aber ebenfalls alle schon vergeben sind – nach einem neuen Punktesystem, das sehr aufwendig war, aber höchstmögliche Gerechtigkeit oder Diskriminierungsfreiheit gewährleistete. Weitere Vorhaben, die aus dem 15 Millionen Euro umfassenden Gesamthaushalt, beziehungsweise aus dem 8,4 Millionen schweren Vermögenshaushalt finanziert werden, sind der Neubau der Achbrücke am Erlengraben, der weitere DSL-Ausbau in der Gemeinde, ein neues

Fahrzeug

für die

Feuerwehr

Obermaxfeld und die Planungsarbeit für die Kläranlagenerweiterung. Planungsarbeiten und Grunderwerb laufen zudem für die Geh- und Radwege an der

Ehekirchener Straße

nach

Ehekirchen

und an der

Schrobenhausener Straße

nach Berg im Gau. Neben den Investitionen in die essenzielle Infrastruktur steht mit dem neuen Wohn-, Gewerbe- und Gesundheitspark in Stengelheim ein besonderes Projekt in den Startlöchern. Baubeginn soll im Frühjahr sein. Hier soll neben einer

Apotheke

auch ein Hausarzt unterkommen, womit ein weiterer lang gehegter Wunsch in Erfüllung gehen wird. Zudem entstehen 30 mittlere und kleinere Wohnungen sowie Büroräume. Ein Dauerbrenner sind Gewerbeflächen, mit deren Erwerb

Seißler

bereits seit einiger Zeit beschäftigt ist.Um 45 auf 5068 Personen hat sich der Einwohnerstand – einschließlich 132 mit Nebenwohnsitz – der Gemeinde

Königsmoos

erhöht, was überwiegend auf die deutlich höhere Geburtenzahl von 61 im Vergleich zu 24 Sterbefällen zurückzuführen ist, weniger auf die ebenfalls leicht positive Bilanz der Zu- und Wegzüge. Die erfreulich hohe Geburtenrate sichert den Schulstandort, aber natürlich werden auch entsprechend viele Krippen- und Kindergartenplätze benötigt. „Hier sind wir sicher gut aufgestellt, allerdings auch schon wieder weitgehend ausgelastet“, meint der Bürgermeister und bezieht die

Schule

gleich mit ein. Kulturell war auch 2021 wegen

Corona

wieder ein „mageres Jahr“, wie

Seißler

es nennt, was ihm besonders für die örtlichen Vereine leid tue. Die Untermaxfelder

Feuerwehr

hat ihr neues Domizil bezogen, aber offiziell gefeiert wurde noch nicht. Auch die 100-jährigen Jubiläen des Klingsmooser Burschen- und Mädchenvereins sowie des Untermaxfelder Soldaten- und Kriegervereins stehen noch aus.

Seißler

persönlich zieht eine positive Bilanz aufgrund der guten Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat. „Alle Fraktionen im Gemeinderat haben auch im Jahr 2021 ausschließlich sachbezogen und konstruktiv zusammengearbeitet und so für die wirklich gute Weiterentwicklung der Gemeinde gesorgt“, findet er.Text:

