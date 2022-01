Rohrenfels baut auf Zukunft

Manuela Heckl steht für beständige Weiterentwicklung der Gemeinde Rohrenfels

Zwei Jahre ist

Manuela Heckl

nun als Bürgermeisterin der Gemeinde

Rohrenfels

im Amt. Seitdem regiert

Corona

mit und die Gemeinde und ihre Bürger müssen sich darauf einstellen: Ausfälle, Einschränkungen, Kontaktarmut. Doch die Hoffnung auf eine Normalisierung des kommunalen Lebens ist auf der Internetseite der Gemeinde sichtbar. Auf dem Terminplan für das Jahr 2022 stehen schon viele Termine, die im kommenden Halbjahr geplant sind: Jahreshauptversammlungen der Feuerwehren und einiger Vereine,

Fußballturnier

in

Rohrenfels

, Maibaumaufstellen in

Ballersdorf

und Theater in

Wagenhofen

. Vorausgesetzt alles könnte stattfinden, „wird das ein Sommer mit einem dichten Terminkalender“, so

Manuela Heckl

.Die Projekte der Gemeinde sind auch in der Coronazeit weitergegangen. Im vergangenen Jahr sind viele Haushalte in

Rohrenfels

und

Wagenhofen

an das Gasversorgungsnetz angeschlossen worden, 240 sind es bis jetzt, das sind 90 Prozent der vorgesehenen Anschlüsse. Die Versorgung mit schnellen Glasfaserleitungen ist in Planung, Leerrohre werden bei den Gas-Hausanschlüssen schon mitverlegt. Doch bis die Rohrenfelser ein starkes Internet haben werden, braucht es noch Geduld. Bei der Versorgung mit Glasfaser nutzt die Gemeinde ein Förderprogramm des Freistaats, die Ausschreibung für die Realisierung ist derzeit am Laufen. Auch auf eine stabile Handy-Verbindung müssen die Rohrenfelser noch warten, doch ein Mobilfunkmast ist zwischen

Rohrenfels

und Ergertshausen auf einem privaten Grundstück geplant.Das derzeit größte Projekt, die Erweiterung des Rohrenfelser Kindergartens, war schon vor dem Amtsantritt von Bürgermeisterin

Manuela Heckl

in der Planungsphase und wird in diesem Frühjahr fertiggestellt. Die Ausbauarbeiten sind fast abgeschlossen, der Name „

St. Elisabeth

- Katholisches Haus für Kinder“ „ steht schon auf der Fassade, und wenn die Ausstattung termingerecht kommt, kann der Kindergarten in den Faschingsferien einziehen. Wenn auch der alte Bereich renoviert sein wird, werden drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen das Haus bewohnen, insgesamt etwa 100 Kinder. Der Rohrenfelser Kindergarten ist eine Einrichtung, die nach Kneipp-Prinzipien arbeitet. Ein besonderes Augenmerk richten die Erzieherinnen auf die Gesundheit der Kinder, vor allem auf die Ernährung und ein Leben im Einklang mit der Natur. In

Wagenhofen

wird die Neugestaltung des Kirchplatzes in diesem Jahr angepackt. Die Renovierung des

Martinsheims

ist abgeschlossen, jetzt soll die triste Fläche zur Kirche hin aufgewertet werden. Mit Mitteln der Dorferneuerung soll ein Platz entstehen, der die Aufenthaltsqualität deutlich verbessert. „Wir haben einen Kompromiss zwischen Parkplatz und Treffpunkt erarbeitet“, sagt

Manuela Heckl

. Eine halbe Million wird die Veränderung wohl kosten, 60 Prozent davon wird aus Fördermitteln bezahlt. Die Standortsuche für den Neubau des Wagenhofener Feuerwehrhauses geht auch 2022 weiter, wie auch die Entwicklung des Radwegenetzes in der Gemeinde

Rohrenfels

. Darüber wollen sich die Gemeindevertreter auch in diesem Jahr Gedanken machen, Radwege sollen innerörtlich und zwischen den Gemeindeteilen entstehen und ausgebaut werden, denn „dieses Thema ist und bleibt wichtig“, so die Bürgermeisterin.

Rohrenfels

wird wachsen. Am nördlichen Rand des Hauptorts wird ein Baugebiet entstehen. Die Bauleitplanung dafür wird demnächst eingeleitet und bis zum Herbst sollen die Planungen spruchreif sein. In einem war sich der Gemeinderat schon jetzt einig: Alle neuen Häuser müssen in

Rohrenfels

künftig eine Photovoltaik-anlage auf dem Dach haben. Das Thema Energie wird die Gemeinde künftig stärker beschäftigen. Mit Hilfe der Gesellschaft für Interkommunale Zusammenarbeit „IKommZ“, in der sich sieben Gemeinden zusammengeschlossen haben, soll ein Energie-Effizienzplan erarbeitet werden. „Die IKommZ ist uns bei vielen Themen, mit denen wir uns künftig beschäftigen müssen, eine große Hilfe“, so die Bürgermeisterin

Manuela Heckl

.Text: amei