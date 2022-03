mehrgeben.de – Spendenplattform der Stadtsparkasse für Augsburg und Umgebung

Anzeige

Die Bedeutung von Lieferservices in der Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie hält die Welt seit 2020 in Atem und bringt den Alltag durch die Ansteckungsgefahr in vielen Bereichen des Lebens teilweise oder komplett zum Stillstand. Durch die von der Regierung verhängten Lockdowns und durch die Angst der Bürger haben Lieferservices seither Konjunktur. Der lukrative Geschäftszweig hat in den vergangen zwei Jahren auch im Handel sehr an Bedeutung gewonnen.