miecom bringt Glasfaser in die Region

Als erster Glasfasernetzbetreiber in Bayern hat die miecom-Netzservice GmbH in diesem Jahr einen langfristigen Kooperationsvertrag mit dem größten deutschen Telekommunikationsunternehmen, der Telekom Deutschland GmbH, geschlossen. Neben der langjährigen und sehr erfolgreichen Partnerschaft mit der M-Net Telekommunikations GmbH können die Bürgerinnen und Bürger in den durch miecom mit Glasfaser erschlossenen Gemeinden künftig auch die Produkte der Telekom sowie deren Partner Vodafone, Telefonica und 1&1 buchen.

miecom-Geschäftsführer Tobias Mießl freut sich über die neue Kooperation: „Das ist es, worauf wir die letzten Jahre intensiv hingearbeitet haben – nämlich, für die Einwohner in unseren ländlichen Regionen das hochwertigste Glasfasernetz zu errichten und ihnen die maximale Flexibilität bei der Wahl aus den besten Anbietern in Deutschland zu ermöglichen. Es ist ein Meilenstein in unserer Firmengeschichte.“

Die miecom mit Sitz in Binswangen (Landkreis Dillingen) ist seit mehr als zehn Jahren sehr erfolgreich in Bayerisch-Schwaben als regionaler Glasfaserinfrastrukturbetreiber tätig. Seit der Inbetriebnahme des ersten Internetanschlusses im Jahr 2009 erstreckt sich das Netzgebiet der miecom heute auf über 40.000 Haushalte in mehr als 60 bayerischen Gemeinden. Der Erfolg der miecom und die hohe Akzeptanz, da ist sich Firmengründer Mießl sicher, beruht auf der Firmenphilosophie, ein hochwertiges Glasfasernetz in die ländlichen Regionen zu bringen. Die miecom hat kein eigenes Endkundenprodukt und errichtet schon seit jeher standardisierte, offene und von jedem Anbieter nutzbare Glasfasernetze nach dem Open-Access-Prinzip.

Förderprogramme für Glasfaseranschlüsse

In Bayern gibt es seit vielen Jahren Förderprogramme für Glasfaseranschlüsse. „Das Ziel des Förderprogramms deckt sich mit unserer Firmenphilosophie“, betont Mießl: Offene diskriminierungsfreie Glasfasernetze für alle Haushalte in Bayern und von allen Anbietern nutzbar. Die staatlichen Förderprogramme stehen jeder Stadt und Gemeinde zur Verfügung – die Abwicklung ist durch die Unterstützung von Beratungsbüros für die Kommunen einfach. „Sie müssen nur genutzt werden“, sagt Mießl.

miecom-Geschäftsführer und Firmengründer Tobias Mießl. Foto: miecom-Netzservice GmbH

Der Vorteil für die Bürgerinnen und Bürger in den Ausbaugebieten der miecom besteht darin, dass flächendeckend alle Grundstücks- und Gebäudeanschlüsse ausgebaut werden, jedoch die Einwohner nicht dazu verpflichtet werden, einen Internetvertrag bei einem Anbieter abzuschließen. Somit kann der Glasfaseranschluss dann genutzt werden, wenn der individuelle Bedarf gegeben ist.

„Hinzu kommt, dass es in der Regel mit einem reinen Glasfaserhausanschluss nicht getan ist“, erläutert Tobias Mießl von miecom. Aufgrund der technischen Weiterentwicklung sind meist auch Änderungen in der Gebäudeverkabelung notwendig. „Auch hier stehen unsere Spezialisten von miecom mit Rat und Tat zur Verfügung und bieten spezielle Lösungen an, damit das Glasfaserkabel bis zum Router geführt wird und somit ohne Einschränkungen in den Wohnungen genutzt werden kann.“

Mießl weiter: „Wir erreichen damit, dass sich die Bürgerinnen und Bürger in unseren Ausbaugebieten den für die Zukunft so wichtigen Glasfaserhausanschluss mit einem guten Gefühl bauen lassen.“ Es gibt nämlich keine Wechselverpflichtungen. „Diese Akzeptanz bestätigt sich in den aktuellen Ausbaugebieten, wo wir Abschlussquoten von über 90 Prozent erreichen und somit auch ein flächendeckender Glasfaserausbau realisiert werden kann.“

Bei einem vollständig eigenwirtschaftlichen Ausbau durch einen Anbieter ist das in dieser Form nicht möglich, da die Investitionen über die monatlichen Gebühren der Internet- und Telefonverträge refinanziert werden müssen. Nebenkosten wie zum Beispiel höhere Leitungslängen oder auch Nacherschließungen aufgrund niedriger Beteiligungsquoten tragen hierzu ebenfalls bei. Hinzu kommt, dass es bei einem eigenwirtschaftlichen Ausbau im ersten Schritt keine gesetzliche Open-Access-Verpflichtungen gibt.

Die folgenden Städte und Gemeinden haben sich bereits für einen flächendeckenden Glasfaserausbau durch miecom entschieden:

Gemeinde Lutzingen

Gemeinde Heretsried

Gemeinde Emersacker

Gemeinde Altenmünster

Gemeinde Ried bei Mering

Gemeinde Holzheim

Gemeinde Aislingen

Gemeinde Glött

Stadt Bad Wörishofen

In den kommenden Jahren plant miecom darüber hinaus mit über 20.000 neuen Glasfaserhausanschlüssen in den ländlichen Regionen. Tobias Mießl: „Seien auch Sie ein Teil davon!“