Die Projekte der Aktionsgemeinschaft Neusäß für 2023

Bei einer Mitgliederversammlung haben die Betriebe und Vorstände der Aktionsgemeinschaft Neusäß auf das Jahr 2022 zurückgeblickt und Pläne für 2023 aufgestellt.

Am Mittwochabend, 22. März 2023, hatte die Aktionsgemeinschaft Neusäß ihre Mitglieder in die Sportgaststätte in Neusäß-Hammel eingeladen. Rund 30 sind gekommen, unter ihnen zwei Neue:

die Bäckerei Wolf Jaques’ Wein-Depot

Insgesamt zählt die Aktionsgemeinschaft Neusäß nun 60 Mitglieder – ein neuer Höchststand!

Foto: Oliver Kiehn

Mitgliederversammlung bei der Aktionsgemeinschaft Neusäß

Dieser Rekord wurde gefeiert, es gab aber auch Austausch zu etablierten sowie neuen Projekten und Ideen. Dazu haben die Mitglieder gemeinsam auf die vergangenen Monate zurückgeblickt. So war man beispielsweise mit dem Weihnachtsmarkt 2022 zufrieden. Dessen Auftakt machte ein geselliges Vorglühen der Aktionsgemeinschaft mit Fierantinnen und Fieranten, Mitgliedern, Bauhof- und Kulturbüromitarbeitenden sowie dem Stadtrat. Sponsoren stellten Speis und Trank zur Verfügung.

Doch auch der Weihnachtsmarkt war ein Highlight. Er hat viele Besucherinnen und Besucher angelockt. Dank der Neusässer Kindergartenkinder gab es wieder geschmückte Christbäume, ein Nikolauspostamt, Geschenkesäckchen und einen Nikolaus, der Kleinigkeiten verteilt hat. Auch mit den Märchenstationen war für Familien einiges geboten. Das Wetter war an einzelnen Tagen kritisch, insgesamt könne man aber von einer erfolgreichen Veranstaltung sprechen.

Die Erfolge der Aktionsgemeinschaft Neusäß

Eine solche war auch das Neujahrsessen der Mitglieder der Aktionsgemeinschaft im Villa d’Este. Mit 20 teilnehmenden Betrieben war dieses wieder gut besucht – und das hat man sich in Anbetracht der Leistungen auch verdient. Im Herbst hat die Aktionsgemeinschaft ihren ersten Fahrradständer an den Kindergarten Täfertingen übergeben. Inzwischen gibt es Zusagen von Sponsoren für acht weitere. In den nächsten Wochen will man auf die Institutionen zugehen und die Fahrradständer nach und nach aufbauen.

Nicht gleich erfolgreich war ein Gemeinschaftsstand der Aktionsgemeinschaft für das Ausbildungsangebot für Klein(st)-Betriebe – gerade aus dem Handwerk – auf der Job-Info-Börse, die seit vielen Jahren vom Stereoton veranstaltet wird. Die Umsetzung hat mangels Resonanz bisher nicht geklappt. Trotzdem wolle man für 2024 einen neuen Versuch starten.

Foto: Oliver Kiehn

Aktionsgemeinschaft Neusäß plant Projekte für 2023

Bis es so weit ist, stehen andere Projekte im Fokus. So soll es in den nächsten Monaten gesellige Treffen wie einen Tag der offenen Tür bei der All In Wash, weitere Besichtigungen bei Jaques’ Wein-Depot und anderen Unternehmen geben.

Auch das beliebte Maibaumfest in Alt-Neusäß am 29. April 2023 wird von der Aktionsgemeinschaft unterstützt – ebenso das Stadtfest. Auf diesem sollen Vereine im Juli wieder eine Plattform bekommen, doch auch einzelne Mitglieder wollen sich einbringen. Dazu kommen etablierte Aktionen wie

die Sandinseln zur Sommerzeit

die Warnwesten für die neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler im September

im September und so weiter

Kritik am Neusässer Stereoton

Eine neue Diskussion ist zum Angebot für die Kinder und Jugendlichen in Neusäß entfacht. Das Stereoton bilde eine gute Grundlage, allerdings wären die Öffnungszeiten – gerade am Wochenende – eingeschränkt. Außerdem sei das Angebot für alle Altersklassen zu wenig. Die Jugendlichen hätten zu wenig Platz – und so treffen sie sich häufig in der Öffentlichkeit an zentralen beziehungsweise scheinbar passenden Plätzen.

Engagierte Mitglieder der Aktionsgemeinschaft wollen einen Arbeitskreis bilden und auf den Jugendausschuss, den Stadtrat und den Stereoton-Betreiber zugehen, um die Lage zu verbessern.

Auch der Weihnachtsmarkt 2023 soll weiterentwickelt werden. Unter anderem denke man gerade über eine Verlängerung der Öffnungszeiten nach. Eine Konzertbühne soll es ebenfalls wieder geben.

Sybille Frisch-Lerf (Mitte) wurde für ihre 25-jährige Mitgliedschaft bei der Aktionsgemeinschaft Neusäß geehrt. Dazu hat sie einen gravierten Kristall vom Kärcher-Center überreicht bekommen. Foto: Oliver Kiehn

Aktionsgemeinschaft Neusäß ehrt Mitglied

Sybille Frisch-Lerf wurde bei der Mitgliederversammlung für ihre 25-jährige Mitgliedschaft bei der Aktionsgemeinschaft Neusäß geehrt. Dazu hat sie einen gravierten Kristall vom Kärcher-Center überreicht bekommen. Weitere Jubilare waren leider nicht anwesend, hier wird die Ehrung aber nachgeholt.