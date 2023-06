Möbel Inhofer: Unser Partner für Haushalt & Dekoration

Auf über 10.000 Quadratmetern findet man bei Möbel Inhofer in Senden, was man fürs Zuhause braucht. Das Sortiment umfasst sowohl Haushaltsgeräte als auch Dekoration.

Wer auf der Suche nach frischem Wind für seine eigenen vier Wände ist, der wird bei Möbel Inhofer in Senden sicherlich fündig. Mit neuen Wandbildern, Kerzen, Tischdecken etc. gestaltet man sein Zuhause spielend leicht um – und die kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Möbelhauses helfen gerne, wenn es Fragen gibt.

Die Auswahl bei Möbel Inhofer: Von Gartenmöbeln zur Küche

Auch wer für entspannte Stunden im Garten oder auf dem Balkon noch gemütliche Sitzmöbel braucht, sollte Möbel Inhofer einen Besuch abstatten. Accessoires wie Sonnenschirme oder Outdoorteppiche bekommt man natürlich auch. Selbstverständlich gibt es neben einer einzigartigen Auswahl an Traumküchen auch das passende Möbelstück für alle Räume und Bedürfnisse.

Die Haushalts-Abteilung von Inhofer

Doch oft braucht man auch nur eine Kleinigkeit für den Haushalt. Auch hier werden Kundinnen und Kunden bei Möbel Inhofer fündig. In der Abteilung „Haushalt & Dekoration“ gibt es auf über 10.000 Quadratmetern alles, was das Haushaltsherz begehrt. Egal, ob man zum Backen ein neues Backblech, eine Backform oder einen Schneebesen benötigt, oder Pfannen, Töpfe & Co. mal wieder ausgetauscht werden müssen. Hochwertige Produkte namhafter Hersteller reihen sich in den Regalen aneinander. Auch für die Aufbewahrung von Lebensmitteln gibt es hochwertige Produkte.

Video zeigt Möbelhaus in Senden

Was das Möbelhaus in Senden sonst noch zu bieten hat, sehen Sie in unserem Video zu Möbel Inhofer. Wenn Sie es geschaut haben, können Sie Ihr Glück bei unserem Gewinnspiel versuchen: Gemeinsam mit Möbel Inhofer verlosen wir drei 16-teilige Startersets „Fresh & Safe“ von ZWILLING im Wert von jeweils 149 Euro! Dank der Vakuumboxen bleiben Lebensmittel länger haltbar.

