Unsere Kompetenz ist Beratung vor Ort

Die Hauptstelle der Sparkasse Neuburg-Rain in der Theresienstraße eröffnet am Valentinstag nach dem Umbau mit einem noch moderneren, großzügigeren und freundlicheren Raumkonzept

Der größte

Umbau

in der 180-jährigen Geschichte der

Sparkasse

Neuburg ist abgeschlossen, die

Hauptstelle

Neuburg in der Theresienstraße öffnet am Montag, 14. Februar, in neuem Ambiente. Erbaut im Jahr 1985 hat sie nun ein modernes, optisch deutlich ansprechenderes Aussehen erhalten. Neuer Blickfang im

Marktbereich

ist der ganz in Sparkassenrot gehaltene Servicepoint als zentrale Anlaufstelle für die Kunden. Willkommener Nebeneffekt der notwendig gewordenen Modernisierung sind 14 abgetrennte Räume, darunter zwölf moderne und komfortable Beratungszimmer, die diskrete Beratungsgespräche ermöglichen. Obwohl sie die Fläche des

Marktbereichs

naturgemäß verkleinern, wirkt er nach wie vor offen und großzügig. „Beratung wird immer wichtiger, weil die Themen immer mehr und zudem komplexer werden“, sagt

Rupert Heckel

, Leiter Marketing-Vertrieb, „als

Sparkasse

vor Ort legen wir großen Wert auf Service und persönliche Beratung“. Genau das wissen Sparkassenkunden zu schätzen, denn darin unterscheidet sich die örtliche

Sparkasse

von anonymen Onlinebanken.

Dank der zusätzlichen Räume ziehen die sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Geschäftsstelle in der Hirschenstraße in die

Hauptstelle

um, so dass hier ein neues Kompetenzzentrum mit insgesamt 18 Mitarbeitenden im Erdgeschoss entsteht - Kundenbetreuung, Service, Immobilienabteilung, Baufinanzierungsberatung, Private Banking-Abteilung und Firmenkundenberatung befinden sich nun unter einem Dach. „Jeder Kunde, jede Kundin bleibt weiterhin bei seinem gewohnten Berater beziehungsweise der gewohnten Beraterin“, verspricht Vorstandsvorsitzender

Nils Niermann

. Das VersicherungsCenter verbleibt in der Hirschenstraße und nutzt zukünftig die Räumlichkeiten im Erdgeschoss. Die Geldautomaten und alle Selbstbedienungsgeräte in der Hirschenstraße stehen weiterhin rund um die Uhr zur Verfügung.Mit ein Grund für die Zusammenlegung war die gute Parkplatzsituation in der Theresienstraße. Denn der Kundenparkplatz hinter dem Haus bietet ausreichend Platz. Nicht nur für Kundenfahrzeuge, sondern auch einer 122 Quadratmeter großen Photovoltaikanlage, die dort auf einer Dachfläche errichtet wurde, um den Nachhaltigkeitsanspruch der

Sparkasse

zu unterstreichen. Der erzeugte Strom der 24,75 Kilowattpeak-Anlage wird in der

Hauptstelle

direkt selbst verwendet und wird den Bedarf an zugekauftem Strom deutlich senken. Ein weiterer Beitrag zur Nachhaltigkeit ist der Ersatz der bisherigen Leuchtkörper durch energiesparende LEDs.

Umbau

Baubeginn war Ende August 2021. Dank guter Zusammenarbeit mit Handwerkern und Zulieferern erfolgte der Baufortschritt zügig, so dass die Umbauarbeiten wie geplant Ende Januar abgeschlossen werden konnten. „Wir sind sehr zufrieden mit unseren Handwerkern“, betont

Robert Weigl

, Abteilungsleiter Infrastruktur der

Sparkasse

Neuburg-Rain. Teilweise hätten sich die Handwerker schon beinahe heimisch gefühlt. „Es herrschte richtig gute Stimmung, sie freundeten sich mit den Kolleginnen und Kollegen in den angrenzenden Büros an“, erzählt er. Die meisten Auftragnehmer sind in Neuburg und Umgebung beziehungsweise im Geschäftsbereich der

Sparkasse

Neuburg-Rain ansässig, denn die Sparkassenleitung legt großen Wert darauf, Geschäftspartner soweit möglich bei der Auftragsvergabe zu berücksichtigen. Was weitgehend gelungen ist, lediglich der Generalunternehmer kam aus

Ellwangen

. Auch der vorab gesteckte Kostenrahmen konnte eingehalten werden - trotz

Corona

und damit einhergehender Rohstoffverknappung, Lieferengpässen und Preissteigerungen in der ganzen

Baubranche

. „Wir sind unter einer Million geblieben“, umschreibt

Weigl

den Kostenrahmen. Aufgerüstet wurden natürlich auch die Sicherheitsvorkehrungen, die ohnehin stets auf den aktuellen Stand angepasst werden. Kunden wie Mitarbeitern verlangte der

Umbau

bei laufendem Geschäftsbetrieb so einiges ab. Staub, Lärm - es gab sicherlich angenehmere Arbeitsplätze in den vergangenen Monaten. Doch es habe sich gelohnt, sind sich die Mitarbeiter einig. „Wir danken unseren Kunden und Mitarbeitern ausdrücklich für ihr Vertrauen und ihre Geduld“, betont

Nils Niermann

, „nun freuen wir uns darauf, unsere Kunden im neuen

Marktbereich

begrüßen zu können“.

Sparkasse

Gegründet wurde die

Sparkasse

Neuburg-Rain am 15. Juni 1842 als „Sparanstalt der königlich-bayerischen Stadt

Neuburg an der Donau

“. Als die heutige

Hauptstelle

anno 1985 erbaut wurde, hatte die

Sparkasse

Neuburg 97 Beschäftigte und eine Bilanzsumme von 277 Millionen Mark. 20 Jahre später fusionierte sie mit der

Sparkasse

Rain, was neben Synergieeffekten die Bilanzsumme steigerte. Heute beträgt die Bilanzsumme 1,3 Milliarden Euro, die Zahl der Beschäftigten stieg auf 286, die in 18 Geschäftsstellen verteilt über das Geschäftsgebiet arbeiten, das von Rain am

Lech

bis

Karlskron

und von

Rennertshofen

bis weit in das Donaumoos hinein reicht.Text:

hama