Aus der Annastraße: Calzedonia & Intimissimi ziehen um

Sandra Joch ist mit der Joch Fashion GmbH Inhaberin von Calzedonia und Intimissimi in Augsburg. Beide Geschäfte sind in der Annastraße zusammengezogen und haben neu eröffnet.

Calzedonia und Intimissimi sind zwei italienische Bekleidungslabels, beide mit ehemals getrennten Filialen in der Augsburger Annastraße. Während es bei Calzedonia immer Legwear wie Strümpfe, Strumpfhosen, Leggins und Bademode aus Verona gab, konnten Kundinnen und Kunden zwei Häuser weiter auf der gegenüberliegenden Seite der Fußgängerzone Lingerie, Pyjamas sowie Damen-Oberbekleidung shoppen.

Umzug in der Annastraße: Zwei Geschäfte schließen, eines öffnet

Bei beiden Geschäften handelt es sich seit einigen Jahren um Franchise-Unternehmen, geführt von Sandra Joch. Die ehemalige Bezirksleiterin von Intimissimi hat sich vor fast fünf Jahren mit der Joch Fashion GmbH selbstständig gemacht und seitdem die Modemarken in Augsburg geführt. „In einer Nacht-und-Nebel-Aktion sind wir jetzt umgezogen“, erklärt die Unternehmerin stolz. An einem Morgen hat sie die zwei Filialen geschlossen, am nächsten als eine eröffnet. Allerdings nun bei der Hausnummer 34. Calzedonia und Intimissimi sind nicht nur ein gemeinsames Unternehmen, sondern auch zusammengezogen.

Doch von vorne: Am 15. November hat die Geschäftsführerin die Schlüssel für die zukünftige Filiale bekommen. Bei den Bauarbeiten haben die beteiligten Firmen richtig Gas gegeben, sodass bereits vergangene Woche wieder eröffnet werden konnte. Es ging so schnell, dass die Kundinnen und Kunden ganz überrascht waren.

Besondere Angebote zur Neueröffnung von Intimissimi & Calzedonia

Noch aufregender wird das Eröffnungswochenende vom 17. bis 18. Dezember 2021 – natürlich unter Einhaltung der aktuell geltenden Regeln wie der FFP2-Maskenpflicht sowie dem Zutritt mit 2G. Dazu haben die beiden Geschäfte von 10 bis 19 Uhr geöffnet. „Als Dankeschön für unsere treuen Kundinnen und Kunden ist das Babor-Kosmetikinstitut aus Friedberg dabei und verteilt kleine Geschenke“, verrät das Team von Calzedonia und Intimissimi. Um den Einkauf noch süßer zu gestalten, gibt es außerdem an einer Candy-Bar Gummibärchen in allen Farben und Formen, natürlich auch in veganen Varianten. Frau Joch ist wichtig, dass für jede und jeden etwas dabei ist – eben wie bei ihrem Sortiment in der Filiale.

An diesem hat sich durch den Umzug nichts geändert. Wer zur Ladentüre herein kommt, findet links bei Calzedonia weiterhin Leggins, Strumpfhosen, Socken und Bademode, rechts dann Unterwäsche, Dessous, Nacht- und Loungebekleidung von Intimissimi. Über Umkleidekabinen sind beide Geschäfte miteinander verbunden – Kundinnen und Kunden können sich also ein komplettes Outfit zusammenstellen, ohne wie zuvor die Annastraße erst überqueren zu müssen. Zusätzlich profitieren sie dabei auch noch von unterschiedlichen Rabatten im gerade begonnenen Weihnachtssale.