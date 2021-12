Neues für Verbraucher

Porto, Plastiktüten, Mindestlohn: Das ändert sich 2022

Die Deutsche Post will zum 1. Januar die Portogebühren anheben. So sollen für einen Standardbrief 85 statt wie bisher 80 Cent und für eine Postkarte 70 statt 60 Cent fällig werden.

Ein neues Jahr, eine neue Regierung - und viele neue Regelungen. Was wird teurer, was wird billiger und was ändert sich komplett?