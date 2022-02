Kärcher Center Frisch: Im Auftrag der Sauberkeit

Das Familienunternehmen Kärcher Center Frisch bietet maßgeschneiderte Reinigungslösungen in Neusäß und München. Was das Team ausmacht.

Fragt man Sybille Frisch-Lerf, was das Team in ihrem Geschäft in der Oskar-von-Miller-Straße 1a in Neusäß ausmacht, kommt prompt kurz und knapp: „Wir sind einfach sau nett!“ Doch das ist natürlich nicht alles, was den Betrieb auszeichnet.

Das Kärcher Center in Neusäß gibt es nun schon seit 30 Jahren. Von Beginn an wurde der Betrieb von der Familie Frisch-Lerf geführt. Aus vier Mitarbeitern wurden insgesamt 13. Im September 2002 konnte das Geschäft um eine Filiale in München erweitert werden. Durch das junge Team, den großen Zusammenhalt und die kurzen Dienstwege ist der Arbeitsalltag für alle sehr angenehm: „Es ist uns einfach wichtig, dass sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohlfühlen. Deshalb setzen wir auf eine angemessene Bezahlung, ermöglichen E-Bike-Leasing und bieten für die im Außendienst tätigen Kollegen Dienstfahrzeuge für die Nutzung zur Wohnung und Arbeitsstätte an“, erklärt Frisch-Lerf.

Kärcher Center Frisch: Alles rund um Reinigung

Von diesem Wohlfühlfaktor profitieren aber nicht nur die Mitarbeiter, auch die Kundinnen und Kunden schätzen die freundliche und fundierte Beratung. Das geschulte Personal überzeugt dabei durch sein umfassendes Wissen zu Reinigungsgeräten aller Art.

Ob Hochdruckreiniger, Industriesauger oder Kehrsaugmaschine – auf jegliche Fragen gibt es die passende Antwort. Besonders stolz macht es Frisch-Lerf, dass ihr Servicebetrieb als einziger im Großraum Augsburg und München den Kärcher Center Status tragen darf. Neben dem Weltmarktführer für Reiningsgeräte „Kärcher“ bietet das Neusässer Unternehmen aber auch andere Reinigungsgeräte wie den Höchstdruckspezialisten WOMA zum Verkauf sowie zur Vermietung an. Außerdem werden von den Technikern Serviceleistungen an den Geräten vorgenommen. Neben privaten Kunden kümmern sich die Experten überwiegend um Partner aus Industrie und Gewerbe, die auch vor Ort in ihren Firmen besucht werden.

Teil vom Team in Neusäß

Durch die hohe Nachfrage an Reinigungsgeräten sind die Kärcher Center in Neusäß und München stetig im Wachstum, weshalb immer wieder neue Kolleginnen und Kollegen gesucht werden. „Für unseren Standort in Augsburg sind wir derzeit auf der Suche nach Verkäufern, Servicetechnikern und Sachbearbeitern“, so die Geschäftsführerin.

Wer also Interesse an einer spannenden und zukunftsorientierten Arbeitsstelle hat, sollte sich bei dem Neusässer Fachbetrieb vorstellen. Und nicht vergessen: „Die sind sau nett!“

Was sich derzeit in Neusäß im Einzelhandel verändert, lesen Sie hier.