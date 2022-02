Neusäß in 2022: Das tut sich im Einzelhandel & Co.

Für 2022 plant die Aktionsgemeinschaft einige Aktionen und auch im Einzelhandel bewegt sich was. Wer sein Geschäft schließt und wer neu ist, lesen Sie hier.

In den vergangenen Monaten hat sich in Neusäß einiges getan. So kamen neue Geschäfte hinzu, andere werden in den kommenden Monaten ihre Türen schließen.

Im Sommer endet demnach die Ära eines Traditionsgeschäfts des Neusässer Einzelhandels: Dieter und Josefa Haschek von der Goldschmiede Haschek verabschieden sich in den wohlverdienten Ruhestand. Zum Abschluss wird es ab März einen großen Räumungsverkauf geben, bei dem zahlreiche edle Stücke zu angemessenen Preisen anboten werden. „Alles muss raus“ lautet das Motto.

Neusässer Biergarten am Maibaum bleibt

Außerdem stehen auch bei Johann Weininger vom gleichnamigen Getränkehandel große Veränderungen an. Der Geschäftsmann ist derzeit auf der Suche nach einem neuen Pächter für seinen Getränkemarkt und den integrierten Lieferservice. Nach einem familiären Schicksalsschlag kann er diesen nicht mehr alleine weiterführen. Den neuen Pächter würde er aber gerne mit Rat und Tat unterstützen und im Geschäft weiterhin mitarbeiten – wenn das gewünscht ist.

Johann Weininger sucht für seinen Getränkeladen einen neuen Pächter. Seinen Biergarten wird er aber dennoch weiterführen. Foto: Marcus Merk

Für seinen beliebten Biergarten „Am Maibaum“ ist das jedoch nicht das Aus. Diesen will Weininger auch heuer – unter den zu diesem Zeitpunkt geltenden Corona-Maßnahmen – für seine Gäste öffnen. Wie gewohnt erwarten einen dann wieder leckere Schmankerln aus der bayerischen Küche und kühle Erfrischungen.

Neusäß: Bewegung im Einzelhandel

In der Augsburger Straße werden derzeit von Michael Vetter die ehemaligen Geschäftsräume von „Raumausstattung Stanke“ renoviert. Nach dessen Umzug in die Siemensstraße standen die Räumlichkeiten frei. Vetter eröffnet hier seine dritte Gardinenfiliale.

Außerdem gibt es nun in Neusäß eine Kochschule und ein indisches Restaurant. Beim Sportheim vom TSV Neusäß sowie im Sportheim Hammel gab es einen Wechsel der Gastwirte.

Doch nicht nur in den Geschäften bewegt sich etwas. Die Aktionsgemeinschaft Neusäß plant auch heuer wieder einiges: Im Sommer sollen die Aktionen aus dem vergangenen Jahr aufleben. Man möchte wieder Sandinseln mit Liegestühlen und Schirmen verwirklichen. Ebenso kommt die beliebte Schnitzeljagd mittels Actionbound-App zum Einsatz.

„Gerade für die Ferienzeit möchten wir den Neusässern Abwechslung und Aktion bieten. Ich hoffe, dass wir heuer noch mehr auf die Beine stellen können, sofern es Corona zulässt“, erklärt Thilo Wank, 1. Vorstand der Aktionsgemeinschaft.

Welche Aktionen sonst noch in Neusäß geboten sind und neueste Infos zu Corona-Regeln finden sie hier.