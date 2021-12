Positives und Negatives

Bilanzziehen hilft beim Abschied vom Job

Was war gut, was war schlecht? Mithilfe einer persönlichen Bilanz lässt sich leichter mit dem alten Job abschließen.

Jahrelang hat man jeden Morgen den gleichen Weg zur Arbeit genommen, sich am gleichen PC eingewählt: Sich nach langer Tätigkeit von einem Job zu verabschieden, ist gar nicht so einfach. Was hilft?