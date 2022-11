proinovest aus Augsburg gewinnt den Hipe Award 2022

Die Unternehmens- und Wirtschaftsberatung proinovest hat den internationalen Hipe Award 2022 verliehen bekommen. Damit hat ein Top-Dienstleister eine Top-Auszeichnung erhalten. Mehr dazu …

In den vergangenen Jahren hat sich der Hipe Award als begehrte Auszeichnung im deutschsprachigen Raum etabliert. Gegründet mit der Vision, Verbraucherinnen und Verbrauchern mehr qualitative Sicherheit zu geben und überragende Dienstleister zu ehren, ist er heute ein international angesehenes Qualitätsmerkmal. Der Preis zählt mit einer Markenreichweite von über 20 Millionen Menschen, mehr als 12 Millionen erreichten Unternehmen und rund 20.000 Bewerbungen im Jahr zu den wichtigsten seiner Art. Hochgradige Prominente wie Jürgen Vogel vertrauen der Auszeichnung ebenso wie gestandene Unternehmen.

Hipe Award prüft deutsche Dienstleister

Um die bestmögliche Bewertungsgrundlage zu schaffen, hat der Hipe Award basierend auf wissenschaftlichen Arbeiten ein Ranking-System entwickelt. Erfasst werden:

Qualität

Leistung

Service

Effektivität

Ist die High Performance direkt messbar, werden relative Kennzahlen gebildet und nach einem festen Schema mithilfe einer Formel gewichtet. Indirekt messbare Merkmale werden nach Anleitung gewichtet. Alle Informationen gesammelt, erfolgt eine Analyse der Dienstleistung nach festen Kriterien.

proinovest aus Augsburg besteht Hipe Award mit Bestnoten

Nur 1,1 Prozent der bewerbenden Dienstleister bestehen das Prüf- und Bewertungsverfahren. Die Augsburger Unternehmens- und Wirtschaftsberatung proinovest ist einer von ihnen. Sie steht für besten Service im Bereich der privaten Kapitalanlagen in Form von Immobilieninvests sowohl in Deutschland als auch auf der spanischen Insel Mallorca. Auch bei Fonds, Aktien, Anlagestrukturen und Versicherungen kennen sich Geschäftsführer Manuel Karle und sein Team aus. Durch seine herausragende Leistung wurde der Profi nun mit dem Hipe Award ausgezeichnet. „Damit sind wir das dritte Dienstleistungsunternehmen der Stadt, das seine High Performance unter Beweis stellen konnte“, erklärt Karle. Er ergänzt: „Ein wichtiger Meilenstein!“

Die geprüften Hauptkriterien sind die Qualität der Dienstleistung, die überdurchschnittliche Leistungsbeurteilung, die Serviceleistung sowie Merkmale nach Effektivität und stetigem Wachstum. Das Prüf- und Bewertungsverfahren erfolgt durch eine Punktevergabe. Das Ergebnis wird nach Schulnotenprinzip dargestellt: Eine 1 gilt als sehr gut, eine 6 ist ungenügend. Bestanden haben Unternehmen ab einem Notendurchschnitt von 1,7.

Geschäftsführer Manuel Karle zur Auszeichnung

Erhalten hat Karle mit seiner Firma proinovest den Hipe Award für seine Hochleistungen in den Hauptkategorien Qualität, Leistung, Service und Effektivität – und das mit Bestnoten. Bestanden hat er nämlich mit einem Notendurchschnitt von 1,36. „Besonders wurden unsere Glaubwürdigkeit, Kompetenz und Transparenz hervorgehoben“, freut sich der Geschäftsführer. In diesen Bereichen gab es sogar die volle Punktzahl.

Höchstleistung entsteht allerdings nicht von heute auf morgen. Sie beinhaltet lange Tage und kurze Nächte, Fleiß und Ausdauer. Aus diesem Grund beansprucht auch die Prüfung und Bewertung einer solchen Leistung einen hohen Invest an Zeit, Fokus und Liebe zum Detail. Das Prüfungsteam des Hipe Awards widmet sich deshalb jeder Prüfung etwa fünf Wochen lang, insgesamt um die 840 Stunden. Am Ende gibt es 250 Preisträger aus 28 Branchen und sieben Ländern. Einer von ihnen ist proinovest. 1999 gegründet, konnten die Expertinnen und Experten mit der Zeit ein großes Fundament an Erfahrung und Know-how aufbauen.

Die Unternehmens- und Wirtschaftsberatung proinovest

