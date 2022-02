Winterschlussverkauf im Augsburger Allgemeine Shop

Rabatt auf über 100 Heimatprodukte und Geschenkideen zu Ostern: Der Augsburger Allgemeine Shop startet in den Winterschlussverkauf - mit einem ordentlichen Sale!

Die Temperaturen steigen, die Preise fallen. Der Augsburger Allgemeine Shop geht in den Winterschlussverkauf und hält viele Vorteile für alle Leserinnen und Leser bereit. Bis zum 13. März 2022 profitieren alle, die auf der Suche nach einem exklusiven Ostergeschenk sind oder sich selbst mit einem regionalen Produkt beschenken wollen. So starten Sie mit einer Auswahl an über 100 rabattierten Heimatprodukten glücklich in den Frühling!

Bis zu 60 Prozent Rabatt: Sale im Augsburger Allgemeine Shop

Die Produktpalette im Augsburger Allgemeine Shop ist breit: Von Reise-Deals über glänzende Schmuckstücke bis hin zu Genussprodukten ist alles mit dabei. Wie wäre es zum Beispiel mit einem entspannten Wellnesswochenende in der Frühlingssonne? Der liebevoll gestaltete Kurzurlaub-Gutschein „Romantische Verwöhntage für Zwei“ beinhaltet eine wunderschöne Auszeit in einem Hotel der Wahl und verspricht eine erholsame Zeit zu zweit. Übrigens: Der Reiseantritt kann bis zu eineinhalb Jahre später erfolgen und lässt somit viel Spielraum in der Planung.

Oder Sie holen sich das Urlaubsfeeling direkt in die eigenen vier Wände! Genießen Sie Ihren wohlverdienten Feierabend oder Ihr entspanntes Wochenende zu Hause dank dem bequemen Strandkorb aus dem Augsburger Allgemeine Shop. Ihre Vierbeiner dürfen sich übrigens mitfreuen, denn auch ein Hundestrandkorb ist in der Auswahl enthalten.

Auch Genießer kommen im Augsburger Allgemeine Shop ganz auf ihre Kosten: Machen Sie Ihren Liebsten eine Freude mit einem personalisierten Gin, bei dem Sie den Namen und das Portraitfoto selbst bestimmen können. Oder Sie verschenken eines der vielen Genuss-Geschenksets, das jedem die Frühlingszeit versüßt!

Jetzt zuschnappen und glücklich in den Frühling starten

Online vorbeischauen lohnt sich – ganz besonders bei diesen tiefen Preisen! Unter www.augsburger-allgemeine.de/shop finden Sie viele weitere Tipps und Geschenkideen aus der Region. Bestellen Sie ganz bequem online und ihr Lieblingsprodukt wird Ihnen nach Hause geliefert. Lassen Sie sich inspirieren und verschönern Sie sich die Frühlingszeit mit tollen Heimat-Produkten!