Schutz vor dem Ruin

Diese 7 Versicherungen brauchen Sie wirklich

Energie, Lebensmittel, Mieten - überall ziehen die Preise merklich an. Das bringt manche in finanzielle Bedrängnis. Wo also sparen? An den Versicherungen etwa?

Von Sabine Meuter