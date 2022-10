Gesunde Zähne in Gersthofen

Sie sind ein starkes und kompetentes Team: Zahnärztin Dina Ayad und Zahnarzt Dr. Klaus Burkhardt aus Gersthofen leben in ihrem Beruf ihre Passion aus.

Zahnärztin Dina Ayad und Zahnarzt Dr. Klaus Burkhardt von der Zahnarztpraxis Dr. Klaus Burhardt in der Gluckstraße 4 haben für jegliche Beschwerden ihrer Patientinnen und Patienten ein offenes Ohr. Vor drei Jahren hat der Zahnarzt sein Team mit einer ägyptischen Kollegin verstärkt – und von Beginn an lief die Zusammenarbeit hervorragen. „Wir ergänzen uns bestens“, erklärt der Arzt. „Ihre junge, innovative und inspirierende Art gepaart mit meiner Erfahrung kommt uns besonders in kniffligen Situationen zu Gute, in denen wir auf unseren bewährten Austausch von Fachwissen vertrauen können und somit für die Patienten die beste Lösung finden.“

Auch die Praxisschwerpunkte erledigen die beiden gemeinsam mit ihren zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Team. Während die zweifache Mutter und Zahnärztin Ayad auf die Gebiete Kinderzahnheilkunde, Wurzelkanalbehandlung (Endodontie) und die ästhetische Zahnheilkunde spezialisiert ist, kümmert sich Dr. Burkhardt vorwiegend um die Themen Prothetik. und Implantologie.

Immer die beste Lösung

Beim Behandlungsspektrum und auch sonst geht die Praxis stets mit der Zeit. Einzigartig in der Ballonstadt bietet man die Single Tooth Anesthesia (STA) an, bei der die Betäubung des Zahnes ohne Einspritzen erfolgt. Auch die Behandlung mit Lachgas oder die Ozontherapie werden angeboten.

Vor allem für die jüngere Zielgruppe ist die Praxis zudem auf Social Media unterwegs – und allgemein in Sachen EDV bestens aufgestellt. Denn in der Praxis Dr. Burkhardt und Ayadgehen medizinisches Fachwissen sowie technisches Know-how Hand in Hand.

Die Leistungen im Überblick:

Aufbiss- und Knirscherschienen

Bleichen der Zähne

Chirurgische Maßnahmen (Wurzelspitzenresektionen / Weisheitszahnentfernungen etc.)

Computergesteuerte, schmerzfreie Betäubung der Zähne mit „STA“ (ohne Spritze!)

mit „STA“ (ohne Spritze!) Digitales Röntgen

Einfühlsame Kinder- und Angst-Patienten-Behandlungen

Einlagefüllungen aus Kunststoff , Keramik und Gold

, Keramik und Gold Erklärung von Zahnputztechniken

Fissurenversiegelung

Implantatversorgung

Individuelle hochwertige prothetische Versorgung

Professionelle Zahnreinigung

Prophylaxe-Behandlung

Systematische, parodontale Behandlung

ZahnfarbeneFüllungen

Zahnimplantate

„Dank unserer personellen Konstellation können die Patientinnen und Patienten darauf vertrauen, dauerhaft optimal zahnmedizinisch versorgt zu werden. So sind alle Generationen bei uns immer an der richtigen Adresse“, verspricht Dr. Burkhardt.

Mehr Infos unter dr-klaus-burkhardt.de