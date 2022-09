Supermarkt und Co.

Preis falsch ausgezeichnet - das können Kunden tun

Augen auf an der Kasse: Weicht der Preis von der Auszeichnung am Regal ab, können Kundinnen und Kunden den Kauf rückabwickeln.

Der Angebotspreis am Supermarktregal lädt zum Kauf ein, an der Kasse ist der Artikel aber plötzlich teurer? Was Kundinnen und Kunden dagegen tun können.

