Feine Adressen für Genießer regionaler Wurst- und Fleischspezialitäten

Jetzt ist die beste Zeit, für die Festtage zu planen, um sich und seine Lieben ganz entspannt zu verwöhnen

„Was gibt es dieses Jahr zu Weihnachten?“ Während Antworten auf diese Frage bei Geschenken nicht zu erwarten sind, entstehen im Familien- oder Freundeskreis spätestens zur Adventszeit intensive Diskussionen um die Festtagsküche: Feiern wir ganz traditionell mit Bratwurst und Sauerkraut? Lassen wir uns gemeinsam einen Festtagsbraten schmecken? Oder versammeln wir alle mit einem Fondue, vielfältigen Saucen, knackigen Salaten und feinem Fleisch an eine fröhliche Tafel?

Wofür Ihr Herz in dieser Vorweihnachtszeit auch schlägt, um die Menschen zu verwöhnen, mit der Sie die Festtage verbringen wollen - auf eines können Sie zählen: Die Metzgereibetriebe in unserer Region haben sich auf diese Zeit perfekt vorbereitet. Sie unterstützen Sie mit ihrem Sachverstand, ihrem großen Sortiment, vielen kleinen hausgemachten Schmankerln bei Beilagen und Saucen und natürlich mit wohl portionierten, teilweise bereits koch- und bratfertigen Wurst- und Fleischwaren. Sogar das eine oder andere Familienrezept haben sie auf Lager, damit das Festessen besonders gut gelingt.

Lassen Sie es sich gemeinsam schmecken

Was gibt es Schöneres als am Heiligen Abend in der Familie oder im Freundeskreis gemeinsam zuhause zu feiern? Wer jetzt schon plant, was er oder sie dann Genussvolles auftischen möchte, kann diesen festlichen Stunden ganz entspannt entgegensehen.

Immer mehr Menschen achten gerade bei Lebensmitteln auf Herkunft und Qualität. Das geht nicht nur den Verbrauchern so; auch die Erzeuger, die Verkäufer und alle, die Lebensmittel lieben, wissen: In diesem sensiblen Bereich sind ein großes Maß an Sicherheit und Verlässlichkeit absolut notwendig. Kurze und transparente Wege zwischen Landwirten, Metzgereien und Verbrauchern lassen in unserer Region fast keine Wünsche offen. Denn in Neuburg und Umgebung prägen Regionalität und Verantwortung das Angebot von Landwirten, Dorfläden und Direktvermarktern. Auch die Metzger vor Ort engagieren sich, um den Lebensmitteln einen besonderen Stellenwert zu verleihen. Regionales Einkaufen schafft Kauf- und Wirtschaftskraft und stärkt unsere Heimat. Der Gewinn für die Familie, unsere Region und die eigene Gesundheit sollte es uns allen wert sein.

Text: Alex Fitzek