Augsburger Allgemeine: Großer Umbau des Kundencenters

Der Umbau des Kundencenters der Augsburger Allgemeinen in der Maximilanstraße 3 ist in vollem Gange. Geplant ist Großes:

Na, haben Sie es schon bemerkt? Im Kundencenter der Augsburger Allgemeinen in der Maximilianstraße 3 rumpelt es seit einigen Wochen gewaltig. Es wird geschraubt, gehämmert und gebaut – kein Stein bleibt auf dem anderen. Was hier passiert? Kurz gesagt: Großes! Wir reißen Wände ein, entfernen Decken, Fenster und Fußböden, hauen auf den Putz und stellen alles auf den Kopf! Und wofür? Für Sie, liebe Leserinnen und Leser, und doch auch für Augsburg, unsere schöne Heimatstadt.

Vor über 20 Jahren bezogen wir das Gebäude, welches selbst bereits zahlreiche Neu- und Umbauten in seiner Geschichte erlebt hat. Im Zweiten Weltkrieg wurde es beim Bombenhagel komplett zerstört und in den 1950er-Jahren in Massivbauweise neu errichtet. Nach dem Auszug des Geschäfts „Sport-Wagner“ schuf die Augsburger Allgemeine 2001 ihren Dreh- und Angelpunkt im Herzen der Fuggerstadt zum Austausch mit Kundinnen und Kunden. So beheimaten wir seitdem vor Ort unseren Leser- und Anzeigenservice, bieten Briefdienste der LMF und ermöglichen es, Karten für Konzerte und Veranstaltungen im Ticketservice zu kaufen.

Auch die Außenfassade wird umgestaltet. Dafür sind Absprachen mit der Stadt Augsburg nötig. Foto: Peter Fastl

Das neue Kundencenter der Augsburger Allgemeinen:

Ein Ort zum persönlichen Austausch

Mit der Zeit hat sich das Angebot stetig erweitert und gerade der Online-Shop der Augsburger Allgemeinen erfreut sich immer größer werdender Beliebtheit. Durch die Neuausrichtung soll der Standort nunmehr Digitales mit Stationärem verbinden und ein Ort zum persönlichen Austausch werden. „Nach wie vor setzen wir auf die Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden. Deshalb ist es uns wichtig, unsere zentrale Filiale im Herzen der Fuggerstadt neben dem historischen Rathaus noch besucherfreundlicher zu gestalten. Es ist uns ein großes Anliegen, die Innenstadt zu stärken, damit diese weiterhin lebendig bleibt“, erklärt Projektleiter Holger Böhmeke.

Dieses klare Bekenntnis zu Augsburg und dem lokalen Handel wird auch bei der Auftragsvergabe durchgesetzt: Für die Arbeiten werden Firmen aus der Region beauftragt. „Von der Heimat für die Heimat“ lautet das Credo, das man sich auf die Fahne geschrieben und auch bei dem Gersthofer Robert Schechinger von Ladenbau Balzer einen Nerv getroffen hat: „Als gebürtiger Augsburger ist es für mich eine große Ehre, dieses spannende Projekt betreuen zu dürfen. Ich freue mich riesig, sehe aber auch die Herausforderung, allen Ansprüchen gerecht zu werden. Etwas so Großes in meiner eigenen Heimatstadt zu verwirklichen, erfüllt mich mit Stolz.“ Von Beginn an war Schechinger in die Planungen involviert und brachte dabei seinen umfangreichen Wissensschatz, den er sich aus Projekten aus aller Welt zusammengetragen hat, in den aktuellen Umbau mit ein. „Wir nahmen unser Heimatgefühl als Motto und verbinden diese Emotionen mit Nachhaltigkeit und Konnektivität zu einem großen Ganzen“, erklärt der Experte. So werden zum Beispiel ausschließlich europäische Hölzer verwendet und auf natürliche Materialien wie Filz gesetzt.

Geplant ist Großes. Neben digitalen Highlights wird es auch in Zukunft Raum zum persönlichen Austausch geben. Foto: Ladenbau Balzer

Schnelle, reibungslose Zusammenarbeit mit der Stadt Augsburg

Doch nicht nur innen wird sich alles verändern, auch die Fassade bekommt ein neues Gesicht. Die umfangreichen Planungen übernahm der renommierte Architekt Christian Essler von Wunderle + Partner aus Neusäß: „Das interessante Objekt steht unter Ensembledenkmalschutz, was die Gestaltung und den Umbau der Fassade beeinflusst. Die exponierte Lage spornt uns zusätzlich an. Hierfür fanden vorab Abstimmungen unter anderem mit dem Bauordnungsamt und der Denkmalschutzbehörde statt. Diese erfolgten schnell und unbürokratisch, was den Planungsfortschritt enorm begünstigt hat. Bei der gesamten Projektplanung ist die reibungslose Zusammenarbeit mit dem Bauherrn, der Stadt Augsburg und den ausführenden Firmen hervorzuheben. So hoffen wir auf ein rundum gelungenes Ergebnis an diesem markanten und wichtigen Gebäude.“

Kein Stein bleibt auf dem anderen. Derzeit laufen die Abbrucharbeiten. Das neue Kundencenter der Augsburger Allgemeinen wird völlig neu gestaltet. Foto: Peter Fastl

Seit dem Start der Arbeiten läuft, laut Schechinger, alles ohne Probleme. So konnte bereits mit weiteren Konstruktionen und Ausarbeitungen begonnen werden. Gerade die speziellen Details, die geplant sind, machen das Projekt besonders spannend. „Der ganze Laden ist für mich eine einzige Muse, in dem man sich zukünftig an jeder Ecke inspirieren lassen kann. Besonders der Mittelteil wird etwas ganz Besonderes, der alle Werte der Augsburger Allgemeinen zusammenführen wird“, verrät Schechinger.

Gewohnt guter Service und Baustellenschnäppchen

Nähe, Vertrauen und Faszination – all das und noch viel mehr – werden die Besucherinnen und Besucher des neuen Kundencenters in der Maximilianstraße 3 erleben. Was genau alles geplant ist? Da müssen Sie sich noch ein wenig gedulden. Schon bald wird es mehr Informationen geben. Auf den guten Service muss man während der Umbauphase nicht verzichten. Über die Rückseite des Gebäudes kommt man zu den Geschäftszeiten in das Kundcenter. Vor Ort kann man übrigens auch das ein oder andere Baustellenschnäppchen ergattern.