US-Geldpolitik

Zinsangst schwächt Bitcoin und andere Kryptowährungen

Wegen der Zinsflaute sahen einige Anleger ihre Chance in Kryptowährungen. Doch nun deutet sich bei der US-Geldpolitik ein Kurswechsel an. Für den Marktwert von Bitcoin und Co bleibt das nicht ohne Folgen.