Was ist erlaubt?

Hausparty: Kein Recht auf Eskalation an Silvester

Feiern und Spaß haben geht zum Ende dieses Jahres am besten im kleinen Kreis zu Hause - die Vorschriften des Miet- und Nachbarschaftsrechts gelten aber auch an Silvester.

Die letzte Nacht des Jahres darf und muss laut sein, oder? Streng genommen gelten an Silvester keine anderen Regeln als sonst. 2021 kommen Pandemie-Beschränkungen dazu. Was ist erlaubt, was nicht?