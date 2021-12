Wertpapier statt Edelmetall

Gold-ETC können Depot ergänzen

Es müssen nicht immer Barren oder Münzen sein. Wer in Gold investieren will, kann auch Wertpapiere kaufen. Das Gute daran: Die sogenannten ETC sind mit echtem Gold hinterlegt.