Showcooking: Vergessen Sie das Promi-Dinner…

Kommen Sie zum Showkoch-Event bei Möbel Walter in Lauingen! Zum Schausonntag am 29. Dezember gibt es Prosecco und gutes Essen für unsere Besucher

Kommen Sie zum großen Showkochen bei Möbel Walter in Lauingen! Dreimal noch diesen Monat - am Samstag, den 28., Sonntag den 29. und Montag den 30. Dezember - stellen wir Ihnen unsere Küchen bei einem tollen Schaukochen vor. Diese Showkoch-Termine sind öffentlich, Sie können also ohne Voranmeldung einfach vorbeikommen und sich von Köchen sowie Restaurantchefs aus der Region verwöhnen lassen.

Schau-Sonntag: Kochen mit Bosch-Küchengeräten

Am 29. Dezember beispielsweise, wenn wir unser Möbelhaus für Sie zum Schau-Sonntag öffnen. An diesem Termin führen wir Ihnen das Kochen mit Bosch-Küchengeräten vor. Ganz groß im Trend hierbei ist das Kochen mit Dampfgarer oder auch Dampfkochen im Backofen. Und natürlich gibt es am Ende ein leckeres Essen für alle Zuschauer. Als kleines Appetithäppchen reichen wir dazu kostenlosen Prosecco. Kommen Sie vorbei, lassen Sie sich in unserem Küchenstudio inspirieren und lassen Sie sich ganz nebenbei bekochen!

Das Herzstück des Hauses: Ihre neue Traumküche

Die Küche, das wissen wir alle, ist das Herzstück des Hauses. Hier trifft sich die Familie, man isst zusammen und plaudert. Ganz besonders wichtig ist es deshalb auch, dass die Küche ein funktionaler, aber ansprechender Ort ist, an dem man sich gerne aufhält. Deshalb will eine neue Küche bestens geplant sein, soll aber auch gefallen.

Küche selbst planen – kein Problem!

Aktuelle Wohntrends gehen immer mehr zu Individualität und Design. Die Einrichtung der eigenen vier Wände soll nicht nur ein Dach über dem Kopf sein - sondern auch ein Lebensraum, in dem man sich wohlfühlt und die eigene Persönlichkeit ausdrücken möchte. Doch woher bekommt man so eine Küche?

Sonderanfertigungen: Designerküchen zu Werkspreisen

In unserer eigenen Schreinerei stellen wir unsere Möbel selbst her – bei uns ist nichts von der Stange! Deshalb ist es für uns auch überhaupt kein Problem, Ihnen Ihre individuelle Traumküche gestalten. In einem Beratungsgespräch nehmen wir uns gerne für Sie Zeit, um Ihre neue Küche auf Ihre Anforderungen „maßzuschreinern“. Das ist allerdings noch längst nicht alles – unsere geschulten Küchenprofis begleiten Sie von der Planung bis zur Anlieferung und dem Aufbau der Küche! Lehnen Sie sich entspannt zurück und überlassen Sie unseren Schreinern die Lieferung und Montage. Und genießen Sie ein ganz neues Lebensgefühl mit Ihrer neuen Küche!

Namhafte Küchengeräte: Unsere starken Partner

Natürlich gehören zu einer tollen, eigens für Sie geplanten Küche auch nur die besten Küchengeräte. Deshalb arbeiten wir mit einer Vielzahl von namhaften Partnern wie Bosch, Miele oder Liebherr zusammen. Denn zu einer guten Küche gehören auch ein Bosch-Backofen mit eingebauter Mikrowelle, ein energieeffizienter Kühlschrank von Liebherr, der Ihre Stromrechnung garantiert nicht in die Höhe treibt oder eine Miele Geschirrspülmaschine, die Ihr Geschirr glänzend spült und gleichzeitig Wasser spart.

Die Gründerfamilie Walter: Johann, Cornelia (Inhaberin) mit Töchterchen Hannah, Ursula und Tobias (Inhaber) Bild: www.moebel-walter.de

Möbel Walter – Flexibel, individuell, nachhaltig

Natürlich können Sie sich bei Möbel Walter nicht nur in unserer Küchenausstellung von den neuesten Wohntrends inspirieren lassen. Der Traditionsbetrieb, 1933 gegründet und seitdem immer in Besitz der Familie Walter, bietet Ihnen sechs Ausstellungsbereiche rund um die Themen Wohnen und Einrichtung. So finden Sie bei uns außerdem Wohnideen für Wohnzimmer und Schlafräume, Dielen, Büromöbel und Badmöbel. Besuchen Sie auch unsere Internetseite, www.moebel-walter.de und lassen sich von unserem Angebot überzeugen!

Werksverkauf-Woche: Tolle Angebote, Hammerpreise

Und übrigens: Zum Jahresende gibt es bei Möbel Walter einen riesigen Werksverkauf mit tollen Angeboten! So finden Sie unsere Designermöbel teilweise bis zu 20 % reduziert! Gleichzeitig bieten wir Ihnen eine unglaubliche 0 % Finanzierung.