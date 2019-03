Natur Pur - Naturkosmetik für Haut & Haar

Die praktischen Deo-Sticks von BEN & ANNA schützen dank natürlicher und veganer Inhaltsstoffe zuverlässig vor Geruch sowie Nässe und pflegen dabei die Haut, ohne zu kleben oder zu fetten. Die natürlichen Deo-Sticks gibt es in unterschiedlichen Duftrichtungen.

Das Face Fluid von hej ORGANIC verwöhnt die Haut mit rein natürlichen und veganen Inhaltsstoffen und spendet langanhaltende Feuchtigkeit. Dank des Kaktusfeigenkernöls schützt es die Haut zudem vor äußeren Einflüssen und regt die Zellregenerierung an - für ein frisches, junges Hautbild. Das Fluid eignet sich für alle Hauttypen und kann auch als Basis unter dem Make-up verwendet werden.

Die regenerierende Bio-Handcreme von LOVE ME GREEN pflegt und schützt die Hände mit Sesamöl, Shea Butter und Aloe Vera aus biologischen Anbau. Die Creme hinterlässt ein angenehmes Hautgefühl und macht beanspruchte Hände glatt und samtig weich. Sie ist für alle Hauttypen geeignet und zieht schnell ein, ohne zu fetten.

Parfum

Das PACIFICA Waikiki Pikake ist eine paradiesische Duftmischung aus zarten, erlesenen hawaiianischen Jasminblüten, kombiniert mit dem sinnlichen Duft von Sandelholz. Das natürliche Cremeparfum ist in einer hübschen Dose verpackt und passt so perfekt in jede Handtasche.

