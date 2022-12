Facebook-Account dauerhaft löschen: Wie funktioniert es?

Wie löscht man seinen Facebook-Account und wie können Daten gerettet werden? Alles zum Thema Facebook-Ausstieg auf der App oder dem Handy lesen Sie hier.

Das Phänomen der digitalen Überforderung nimmt zu und wirft die Frage auf: Muss ich bei Facebook, Twitter und Co sein? Facebook hat seinen Rang als wichtigste Plattform auch schon seit Längerem eingebüßt und kämpft gegen rückläufige Mitgliederzahlen.

Doch wie löscht man sein Facebook-Account dauerhaft und auf direktem Weg, sodass ein Zugriff über Computer, App und Handy unmöglich wird? Was braucht es dazu und welche Konsequenzen hat das für die einst hochgeladenen Daten? Hier gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für alle, die den Facebook-Account löschen möchten.

Vorübergehende Deaktivierung: So wird der Facebook-Account stillgelegt

Falls der Schritt zur dauerhaften Löschung des Facebook-Accounts auf den ersten Blick zu groß erscheint, können Nutzerinnen und Nutzer eine Auszeit von der Plattform nehmen, ohne dass das Konto und damit seine Inhalte gelöscht werden. Und so funktioniert es:

Zunächst benötigt es einen Klick auf den schwarzen Pfeil im blauen Quadrat oben rechts.

Anschließend kann über "Einstellungen" auf "Deine Facebook-Informationen" zugegriffen werden.

Hier steht zur Auswahl: " Deaktivierung und Löschung ".

und ". "Konto deaktivieren" wählen und mit "Weiter und Konto deaktivieren" fortfahren.

Und so geht's zurück: Per einfacher Anmeldung kann die Deaktivierung aufgehoben werden.

Wie lösche ich mein Konto dauerhaft?: Anleitung und Link zur Facebook-Account-Löschung

Ist man stattdessen bereit, sich völlig und unumkehrbar von der einst geliebten Plattform loszusagen, dann steht einer dauerhaften Löschung von Facebook nichts mehr im Weg. Welche Schritte hierfür der Reihenfolge nach zu tun sind:

Zunächst muss wieder der schwarze Pfeil oben rechts bemüht werden.

Es folgt ein Klick auf den Button "Einstellungen" und anschließend "Deine Facebook-Informationen".

Auch hier geht es zu " Deaktivierung und Löschung ".

und ". Diesmal jedoch "Konto löschen" wählen, woraufhin die Aktion mit "Weiter" bestätigt werden muss.

Es folgt eine weitere Zusicherung des Nutzers, dass das Konto auch wirklich gelöscht werden soll, die Eingabe des Passworts und ein erneutes Bestätigen mit "Weiter" sind erforderlich - nun ist es geschafft.

Doch Vorsicht: Mit diesem Vorgang ist fürs Erste nur der Antrag für die Löschung des Facebook-Kontos gestellt, auf persönliche Daten kann nicht mehr zugegriffen werden, doch sie können zum Teil noch immer online einsehbar sein.

des Facebook-Kontos gestellt, auf persönliche Daten kann nicht mehr zugegriffen werden, doch sie können zum Teil noch immer online einsehbar sein. Darüber hinaus ist die Löschung auf direktem Weg über einen Link möglich.

Welche Konsequenzen hat die dauerhafte Löschung des Facebook-Accounts?

Die Konsequenzen einer dauerhaften Löschung des Facebook-Accounts sollten klar sein: Ein Zugriff auf alle jemals hochgeladenen Daten, Fotos, Beiträge, Videos etc. ist im Nachhinein unmöglich, genauso wie auch eine Reaktivierung des Kontos an diesem Punkt ausgeschlossen ist. Die Nutzung der Plattform ist nun weder auf der App noch auf dem Computer möglich.

Übrigens: Auch andere Apps, mit denen man sich über sein Facebook-Konto registriert hat, stehen nun nicht mehr zur Nutzung bereit (z.B. Instagram oder auch Spotify). Es besteht jedoch die Möglichkeit, die Anbieter dieser Apps zu kontaktieren, um für die Nutzung ausgewählter Apps das Konto wiederherstellen zu lassen.

Facebook-Account: Wie lange dauert die Löschung?

Laut Angaben des Konzerns kann es nach dem Antrag auf Löschung des Accounts bis zu 90 Tage dauern, bis tatsächlich alle Beiträge, Fotos, Statusmeldungen etc. von allen Facebook-Servern gelöscht sind.

Die Inhalte des Kontos sind für einen selbst nicht mehr aufrufbar, können demnach allerdings - offiziell nur innerhalb 90 Tage - intern von der Plattform verwertet werden (mehr dazu weiter unten) und zum Teil auch noch für andere Nutzerinnen und Nutzer sichtbar sein.

Löschung des Facebook-Accounts rückgängig machen: Wie gelingt der Ausstieg aus dem Ausstieg?

Wenn die Löschung des Facebook-Kontos weniger als 30 Tagen her ist, kann der Antrag auf Löschung bequem zurückgenommen werden, zumindest sichert das der Konzern selbst mit einigem Kalkül zu.

Denn die Reaktivierung des stillgelegten Kontos ist ungleich leichter als die Löschung und folgt unmittelbar. Sie melden Sie sich bei Facebook einfach wieder mit Ihrer Mail-Adresse und dem Passwort an. Anschließend wird das Konto automatisch wiederhergestellt. Wichtig dabei: Sie müssen einen Zugriff auf das Mail-Konto der verwendeten Mail-Adresse besitzen.

Sind alle persönlichen Daten nach der Facebook-Löschung entfernt?

Viele Benutzer fragen sich: Was passiert mit meinen Beiträgen nach der Löschung des Facebook-Kontos? Nun, eine totale Unbeflecktheit sollte man nicht erwarten.

Der Konzern schreibt selbst dazu: "Eventuell werden Kopien deiner Informationen nach den 90 Tagen im Backup gespeichert. Dieses verwenden wir ggf. zur Wiederherstellung im Falle einer Katastrophe, eines Software-Fehlers oder sonstiger Fälle des Datenverlustes. Möglicherweise bewahren wir deine Informationen auch zur Behandlung rechtlicher Anliegen, Verstöße gegen Nutzungsbedingungen oder zur Vermeidung von Schäden auf."

Im Hinblick auf Datenschutz ist der Konzern also mit Vorsicht zu genießen und auch dem Wunsch nach gänzlich verwischten Spuren kommt die Plattform nicht nach. So lassen sich beispielsweise keine Nachrichten löschen, die per Privatnachricht an Freunde verschickt wurden. Sie finden sich auch weiterhin in ihren Postfächern wieder.

Daten sichern vor der Löschung: Wie Facebook-Daten gerettet werden können

Wenn Fotos oder Beiträge vor dem Löschen des Facebook-Kontos gesichert werden sollen, kann dies über die Funktion "Eine Kopie deiner Facebook-Daten herunterladen" geschehen. Es funktioniert wie folgt: