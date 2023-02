Instagram führt Broadcast-Channels ein

Nach Notizen und Bezahlabos kommt jetzt die nächste Neuerung bei Instagram: Ähnlich wie bei Telegram gibt es jetzt Broadcast-Channels.

Nachdem Instagram jetzt nach und nach Bezahlabos anbietet, kommt die nächste Neuerung bei dem sozialen Netzwerk. Mark Zuckerberg, der Chef des Meta-Konzerns, zu dem Instagram gehört, und der Instagram-Chef Adam Mosseri haben auf ihren Instagram-Accounts angekündigt: Ähnlich wie bei Telegram sollen Broadcast-Channels kommen.

Instagram-Channels: Das ist in den neuen Chats möglich

Dabei handelt es sich um offene Chats, die Account-Inhaber öffnen und denen alle Follower beitreten können. Die Chat-Gründer können neben Texten auch Fotos, Videos und Audios posten. Die Follower können laut heise online in den Chats zwar nicht antworten, aber mit Emojis reagieren oder an Umfragen teilnehmen. Grundsätzlich geht es darum, dass Account-Inhaber besser mit ihren Fans kommunizieren können.

Einer der ersten Nutzer der neuen Funktion ist Zuckerberg. In seinem „Meta Channel“ weill er seine Follower über Produkte und Dienste bei Facebook, Instagram und WhatsApp auf dem Laufenden halten. Bislang können nur ausgewählte Nutzer aus den USA die Channel-Funktion nutzen. Für andere Instagram-Nutzer sollen die Channels nach und nach freigeschaltet werden. Bald soll es die Channel-Funktion auch auf Facebook und im Messenger geben.

Instagram führt Bezahlabos ein

Instagram hat inzwischen in den ersten Ländern ein Bezahlabo eingeführt. Nutzerinnen und Nutzer können eine monatliche Gebühr bezahlen, dafür erhalten sie verifizierte Accounts mit einem . Deutschen Nutzerinnen und Nutzern steht das neue Abomodell noch nicht zur Verfügung. Es werde zunächst in Australien und Neuseeland eingeführt, schrieb Gründer und Chef Mark Zuckerberg am Sonntag bei Facebook. "Bald" sollen weitere Länder folgen. Der Preis werde bei 11,99 Dollar (11,18 Euro) liegen, wenn man das Abo im Web bucht. Bei Käufen auf iPhones sollen es 14,99 Dollar sein.