Vegane Ernährung bei Schwangerschaft? Dieser Vitamin-Mangel droht laut Studie

Eine neue Studie zeigt: Schwangere Frauen in reichen Ländern erhalten nicht die ausreichende Menge an Nährstoffen, die das Kind im Bauch benötigt. Besonders vegane Ernährung scheint ein Problem zu sein.

Die pflanzenbetonte Ernährung wird in der Bevölkerung immer beliebter. Zwölf Prozent der Deutschen ernähren sich laut einer repräsentativen Forsa-Studie inzwischen fleischlos. Davon sind Dreiviertel Vegetarier. Ein Drittel verzichtet komplett auf tierische Produkte. Eine neue Studie aus Großbritannien zeigt nun aber: Zumindest Schwangere sollten sich möglichst nicht vegan ernähren oder Mängel anders ausgleichen.

Ist vegane Ernährung in der Schwangerschaft gesund?

Eine neue Studie einer internationalen Forschungsgruppe untersuchte an der Universität Southampton in Großbritannien den Gesundheitszustand werdender Mütter in Ländern, in denen das Einkommen hoch ist. Über 1700 Frauen wurden untersucht und die Forscher stellten fest, dass bei 90 Prozent dieser Frauen Vitamine fehlten, die für eine gesunde Schwangerschaft und das Wohlergehen des ungeborenen Kindes essenziell sind. Die meisten Nährstoffe, die fehlten, waren solche, die vor allem in Fleisch und in Milchprodukten zu finden sind. Dazu gehörten die Vitamine B12, B6 und D, Folsäure (B9) und Riboflavin (B2).

Dem MDR sagte Keith Godfrey, Hauptautor der Studie, der Vitaminmangel sei ein ernstzunehmendes Problem: "Unsere Studie zeigt, dass fast jede Frau, die versucht, schwanger zu werden, einen unzureichenden Gehalt an einem oder mehreren Vitaminen hatte, und diese Zahl wird sich nur noch verschlimmern, da sich die Welt auf pflanzliche Ernährung umstellt."

Bereits seit Jahren gibt es immer wieder Diskussionen, ob eine vegane Ernährung dem ungeborenen Kind schadet. Aufgrund der bisher niedrigen Datenlage empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) eine rein vegane Ernährungsweise während der Schwangerschaft nicht.

Vegan schwanger werden: Was ist zu beachten?

Natürlich muss nicht jede Frau, die sich für eine vegane Ernährung entscheidet, während der Schwangerschaft wieder anfangen, Fleisch und Milchprodukte zu essen. Die Forscher der britischen Studie empfehlen Nahrungsergänzungsmittel – am besten bereits vor der Empfängnis und bis zum Abstillen, um eine Fehlentwicklung zu vermeiden. Nahrungsergänzungsmittel würden in Zukunft, wenn die pflanzliche Ernährung weiterhin im Vordergrund stehe, immer wichtiger werden, um einen Mangel auszugleichen, schreiben die Forscher.

Die DGE empfiehlt außerdem für Schwangere, Stillende und Frauen mit Kinderwunsch, die sich vegan ernähren, das Gespräch mit Fachkräften zu suchen. Diese können dabei unterstützen, einem Nährstoffdefizit vorzubeugen. Schwangeren Veganerinnen wird zudem empfohlen, die Nährstoffwerte regelmäßig ärztlich überprüfen zu lassen.